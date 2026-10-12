Erciyes 38 namağlup çıkışını sürdürdü

erciyes 38'de çıkış sürüyor:

Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü, TFF 3. Lig 3. Grup'taki formunu yükseltti. Son üç haftada sahadan galibiyetle ayrılan mavi-siyahlılar, ligdeki iddiasını pekiştirdi.

son üç maçın ayrıntıları:

Takım, üst üste elde ettiği galibiyetlerde Kırıkkale FK Spor Kulübü, Osmaniyespor ve Adanaspor'u mağlup etti. Bu sonuçlarla Erciyes 38, son dönemde yakaladığı ritmi sürdürdü ve taraftarların beklentisini artırdı.

sıralama ve bir sonraki sınav:

Bu seri galibiyetlerle mavi-siyahlılar 16 puana ulaşarak haftayı 2. sırada tamamladı. Ligde geride kalan 6. hafta sonunda ekip, 5 galibiyet ve 1 beraberlik alarak namağlup yoluna devam ediyor. Erciyes 38, ligin 7. haftasında deplasmanda Yozgat Belediyesi Bozokspor'a konuk olacak ve bu maçta seriyi sürdürmeyi hedefliyor.

TFF 3. LİG EKİPLERİNDEN ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ, SON OYNADIĞI 3 MAÇTAN SAHADAN GALİBİYETLE AYRILDI.