Erciyes 38 sezona Ağrı deplasmanında 1-0'lık galibiyetle başladı

maç özeti:

Nesine 3. Lig 3. Grup 1. haftasında Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü deplasmanda Ağrı 1970 Spor Kulübü'nü 1-0 yenerek sezona üç puanla başladı. Karşılaşmanın tek golünü ikinci yarıda dakikasıyla Osman Şahin kaydetti. Müsabaka Vali Lütfü Yiğenoğlu Stadyumu'nda oynandı; hakem triosunda Muhammed Ömür, Fatih Etirli ve Mete Topçu yer aldı.

maçın kırılma anı:

İkinci yarının hemen başında gelen 47. dakika golü, ev sahibi ekip üzerinde baskı oluşturdu. Ağrı 1970 hücumda daha istekli görünse de Erciyes 38 savunmasını düzenli tutarak skoru korumayı başardı. Maçın geri kalan bölümünde her iki takımda da değişiklikler skoru etkilemek için denendi ancak başka gol gelmedi.

kadrolar ve değişiklikler:

Ağrı 1970 SK sahaya Can Türk, Mehmet Berkant (Hivan Özkurt dk. 70), Ali Tarkan, Serkan Gürses (Yusuf Akdeniz dk. 46), Ertuğrul Usta, Ramazan Karakurt, Ali Gündoğdu, Bayduhan Taşova, İbrahimcan Dursun (Musa Orak dk. 55), Hüseyin Emir İkiz (Alper Efe dk. 70), Ahmed Kağan Gürbüz (Emirhan Yılmaz dk. 78) dizilişiyle çıktı.

Erciyes 38 FSK ise Mertcan Dağlı, Mehmet Eksik, Halil Duman, Osman Şahin, Kemal Çetinkaya, Ensar Bilir (Hüseyincan Kırıkçı dk. 73), Güney Gençel, Çağrı Yağız Yasak (İlkay İşler dk. 82), Seyit Ali Kahya (Fatih Yiğit Şanlıtürk dk. 46), Mikail Koçak (Mehmet Tosun dk. 73), Artun Akçakın (Berkay Ekici dk. 73) kadrosuyla mücadele etti.

Maç içinde kayda değer disiplin kaydı olarak Fatih Yiğit Şanlıtürk 80. dakikada sarı kart gördü. Karşılaşma tek golle tamamlanırken Erciyes 38 galibiyetle sahadan ayrıldı.

NESİNE 3. LİG 3. GRUP 1. HAFTASINDA ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ, DEPLASMANDA AĞRI 1970 SPOR KULÜBÜ’NÜ 1-0 MAĞLUP EDEREK SEZONA GALİBİYETLE BAŞLADI.