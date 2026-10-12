Erciyes 38'de disiplin zaferi: rehavete yer yok

maç özeti:

Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü, TFF 3. Lig 3. Grup 6. haftasında evinde Adanaspor karşısında aldığı 6-1lik sonuçla haftayı 3 puanla kapattı. Teknik Direktör Adem Çak maç sonrası, elde edilen skorun saha içindeki disiplin ve ekip çalışmasının bir yansıması olduğunu söyledi.

oyun disiplini ve takım oyunu:

Çak, oyuncularını sahada sergiledikleri mücadele ve takım oyunu için tebrik ederek, "Öncelikle sahada gösterdikleri mücadele ve takım oyunu için oyuncularımı tebrik ediyorum. Bugün maçın başından sonuna kadar oyun disiplinine bağlı kaldık, birlikte hareket ettik ve üretken bir ortaya koyduk." ifadelerini kullandı. Teknik heyet adına, alınan galibiyetin sadece skora değil, takımın birbirine bağlılığına ve oyuna yaklaşımına da işaret ettiğini belirtti.

gelecek hedefleri ve teşekkürler:

Deneyimli teknik adam, hedeflere ulaşmada rehavete izin verilmeyeceğini vurguladı: "Hiçbir galibiyet bizi rehavete sürüklememeli." Çak, eksiklerin analiz edilip her maç üzerine koyularak ilerlemeye devam edeceklerini söyleyerek, kupadaki performansın ardından ligde de benzer bir ciddiyet göstermenin önemine dikkat çekti. Ayrıca bu süreçte kulübe destek veren milletvekilimiz Baki Ersoy ve Kulüp Başkanımız Latif Ersoy'a teşekkür etti; teknik ekip, oyuncular ve paydaşlarla aynı hedef doğrultusunda çalışmaya devam edeceklerini ekledi.

Çak, bugün elde edilen başarının geride bırakılıp önümüzdeki maçlara odaklanacaklarını belirterek, asıl hedefin Erciyes 38 FSK'yi daha üst seviyelere taşımak olduğunu ifade etti.

ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ TEKNİK DİREKTÖRÜ ADEM ÇAK, İÇ SAHADA ALINAN 6-1’LİK ADANASPOR MAÇI SONRASI YAPTIĞI AÇIKLAMADA, "HİÇBİR GALİBİYET BİZİ REHAVETE SÜRÜKLEMEMELİ” DEDİ.