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Erciyes için yeni yol haritası: kayak altyapısı ve genç yetenek odaklı adımlar

Erciyes'te düzenlenen toplantıda altyapı yatırımları, tesis iyileştirmeleri ve genç sporcu programlarıyla kayakta uluslararası konum güçlendirilecek.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 10:38

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Erciyes için yeni yol haritası: kayak altyapısı ve genç yetenek odaklı adımlar

Erciyes'te kayak sporunun geleceği değerlendirildi

Kayseri'de, Erciyes Kamp Eğitim Merkezi ev sahipliğinde düzenlenen istişare toplantısında kayak sporunun gelişimi ve Erciyes'in ulusal ile uluslararası alandaki konumunun güçlendirilmesi ele alındı. Toplantıya, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü ve Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Şahin, Spor Toto Teşkilat Başkanı Prof. Dr. Ata Öztürk ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Volkan Burak Mumcu katıldı.

toplantıya katılanlar:

Toplantıda ayrıca Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu ve ilgili kurumların temsilcileri hazır bulundu. Katılımcılar, Erciyes'in sahip olduğu potansiyeli değerlendirerek ortak hareket etmenin önemine vurgu yaptı.

gündemdeki öncelikler:

Görüşmelerde altyapı yatırımları, mevcut tesislerin durumu, sporcu yetiştirme çalışmaları ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler öncelikli başlıklar olarak sıralandı. Tartışmalar, Erciyes'in kış sporları merkezleri arasındaki yerinin güçlendirilmesi ve kayak branşında genç yeteneklerin Türk sporuna kazandırılmasına yoğunlaştı.

Katılımcılar, kurumlar arası koordinasyonun artırılmasının ve atılacak adımların planlı şekilde uygulanmasının, Erciyes'in hem ulusal hem de uluslararası platformlarda rekabet gücünü yükselteceğini belirtti. Toplantının, bölgedeki yatırım ve proje yönelimlerine somut katkılar sağlaması hedefleniyor.

Sonuç olarak yapılan istişarelerin, Erciyes'in gelişimine ve Kayseri'de kayak sporunun geleceğine yön verecek bir temel oluşturması bekleniyor; atılacak adımların takibi ve işbirliklerinin güçlendirilmesi üzerinde mutabakat sağlandı.

KAYSERİ’DE KAYAK SPORUNUN GELİŞİMİ VE ERCİYES&#039;İN ULUSAL VE ULUSLARARASI ALANDAKİ KONUMUNUN...

KAYSERİ’DE KAYAK SPORUNUN GELİŞİMİ VE ERCİYES'İN ULUSAL VE ULUSLARARASI ALANDAKİ KONUMUNUN GÜÇLENDİRİLMESİNE YÖNELİK İSTİŞARE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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