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Erciyes kampüsüne gençlik parkı: öğrenciler yeni buluşma noktasını karşıladı

Melikgazi Belediyesi tarafından ERÜ'ye kazandırılan Gençlik Parkı açıldı; öğrenciler tören, konser ve ikramlarla yeni buluşma alanını karşıladı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 10:31

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EDİTÖR: Aslı Han

Erciyes kampüsüne gençlik parkı: öğrenciler yeni buluşma noktasını karşıladı

gençlik parkı törenle açıldı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) kampüsünde, Melikgazi Belediyesi tarafından yaptırılan Gençlik Parkı’nın açılışı gerçekleştirildi. ERÜ Sahne bölgesinde tamamlanan alanın açılış törenine üniversite ve belediye temsilcileri ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

açılış töreninde kimler vardı:

Törene Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan, Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu ve Prof. Dr. Cevdet Kırpık, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin, Genel Sekreter Yardımcıları Prof. Dr. Afşın Alper Cerit ve Dr. Oktay Musa Kayırga, Kayseri Kent Konseyi Başkanı Doç. Dr. Mehmet Sena Kösedağ, ERÜ senato üyeleri, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Açılış konuşmalarında kampüs yaşamının zenginleştirilmesine yönelik mesajlar verildi.

kapsam ve öğrenciler için sunulan olanaklar:

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, parkın yapımını üstlenen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu'na teşekkür ederek öğrencilerin kampüste daha verimli zaman geçirmelerini amaçladıklarını belirtti. Altun, kampüsün sürdürülebilirlik çalışmalarına vurgu yaparak GreenMetric sıralamasında dünyanın genelinde 63, Türkiye'deki üniversiteler arasında ise 3. sırada olduklarını hatırlattı ve bu tür projelerin bu başarıda etkili olduğunu ifade etti.

Başkan Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu da Erciyes Üniversitesi'nin kendisi için ayrı bir önemi olduğunu söyleyip, üniversitenin başarılarından gurur duyduklarını ve desteğin süreceğini aktardı. Konuşmaların ardından Gençlik Parkı’nın açılış kurdelesi kesildi.

Açılış etkinliğinde davetlilere tantuni ve tatlı ikram edildi. Etkinlik, Aybüke ve Sefa'nın sahne aldığı ERÜ Sahne konseriyle sürdü; yoğun katılımla gerçekleşen konserde öğrenciler söylediklere eşlik ederek eğlenceli bir atmosfer oluşturdu. Yeni park, kampüste sosyal buluşma ve dinlenme alanı olarak öğrencilere sunuldu.

Melikgazi Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen proje, kampüs içi sosyal donatıların artırılmasına yönelik somut bir adım olarak değerlendiriliyor ve öğrencilerin günlük yaşamına doğrudan katkı sağlaması bekleniyor.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ’NE (ERÜ) MELİKGAZİ BELEDİYESİ TARAFINDAN YAPTIRILAN GENÇLİK PARKI’NIN AÇILIŞI...

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ’NE (ERÜ) MELİKGAZİ BELEDİYESİ TARAFINDAN YAPTIRILAN GENÇLİK PARKI’NIN AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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