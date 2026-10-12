Erciyes kaptanından Adanaspor karşısında üç gollü performans

Artun Akçakın sahneye çıktı:

Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü, TFF 3. Lig 3. Grup'ta ligin 6. haftasında sahasında oynadığı Adanaspor maçında kaptanı Artun Akçakın'ın performansıyla gündeme geldi. 33 yaşındaki futbolcu, karşılaşmanın 32., 45+1. ve 60. dakikalarında attığı gollerle maçta üç kez fileleri havalandırdı.

hat-trick'in sezon katkısı:

Artun Akçakın'ın bu üç golüyle TFF 3. Lig 3. Grup'taki lig gol sayısı 4'e yükseldi. Kaptanın kritik anlarda bulduğu goller, Erciyes 38 FSK'nın hücum yükünü taşıdığını gösterdi.

oyun dışı değişiklik:

Karşılaşmada 65 dakika sahada kalan Artun Akçakın, 65. dakikada yerini Berkay Ekici'ye bıraktı. Bu oyuncu değişikliği, maçın ilerleyen bölümlerinde kaydedilen en önemli saha hareketlerinden biri olarak kayda geçti.

ERCİYES 38 FSK TAKIM KAPTANI ARTUN AKÇAKIN, ADANASPOR MAÇINDA HAT-TRİCK YAPARAK LİGDEKİ GOL SAYISINI DA 4’E ÇIKARDI.