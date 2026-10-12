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Erciyes kaptanından Adanaspor karşısında üç gollü performans

Artun Akçakın, Erciyes 38 FSK kaptanı olarak Adanaspor karşısında 32', 45+1' ve 60' dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaptı ve gol sayısını 4'e çıkardı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 10:01

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Erciyes kaptanından Adanaspor karşısında üç gollü performans

Artun Akçakın sahneye çıktı:

Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü, TFF 3. Lig 3. Grup'ta ligin 6. haftasında sahasında oynadığı Adanaspor maçında kaptanı Artun Akçakın'ın performansıyla gündeme geldi. 33 yaşındaki futbolcu, karşılaşmanın 32., 45+1. ve 60. dakikalarında attığı gollerle maçta üç kez fileleri havalandırdı.

hat-trick'in sezon katkısı:

Artun Akçakın'ın bu üç golüyle TFF 3. Lig 3. Grup'taki lig gol sayısı 4'e yükseldi. Kaptanın kritik anlarda bulduğu goller, Erciyes 38 FSK'nın hücum yükünü taşıdığını gösterdi.

oyun dışı değişiklik:

Karşılaşmada 65 dakika sahada kalan Artun Akçakın, 65. dakikada yerini Berkay Ekici'ye bıraktı. Bu oyuncu değişikliği, maçın ilerleyen bölümlerinde kaydedilen en önemli saha hareketlerinden biri olarak kayda geçti.

ERCİYES 38 FSK TAKIM KAPTANI ARTUN AKÇAKIN, ADANASPOR MAÇINDA HAT-TRİCK YAPARAK LİGDEKİ GOL...

ERCİYES 38 FSK TAKIM KAPTANI ARTUN AKÇAKIN, ADANASPOR MAÇINDA HAT-TRİCK YAPARAK LİGDEKİ GOL SAYISINI DA 4’E ÇIKARDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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