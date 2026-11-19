Atama ve mazbata teslimi:

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Erciyes Üniversitesi (ERÜ) rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı'nda düzenlenen törende mazbatasını aldı.

Mazbatayı YÖK başkanı verdi:

Prof. Dr. Erol Özvar tarafından tevdi edilen mazbata törenin resmi sürecini oluşturdu. Erkılıç törene ilişkin konuşmasında atamanın sorumluluğunun bilinciyle çalışacaklarını vurguladı.

Hedefler ve teşekkürler:

Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'a teşekkür ederek, Erciyes Üniversitesi'ni bir adım daha ileriye taşımak için ekipleriyle birlikte var güçleriyle çalışacaklarını ifade etti.

Prof. Dr. Erol Özvar da Erkılıç'ı tebrik ederek yeni görevinde başarı diledi; tören resmi prosedürlerin tamamlanmasının ardından sona erdi.

RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ İLE ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (ERÜ) REKTÖRLÜĞÜ'NE ATANAN PROF. DR. KUDDUSİ ERKILIÇ, YÜKSEKÖĞRETİM KURULU (YÖK) BAŞKANLIĞI’NDA DÜZENLENEN TÖRENDE REKTÖRLÜK MAZBATASINI ALDI.