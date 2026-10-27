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erciyesin ilk karıyla pastırmacıların sezona ümidi

Kayseri pastırmacıları, pastırma sıcaklarının bitmesi ve Erciyes'e ilk karın düşmesiyle kış sezonunu bekliyor; esnaf kayakçı yoğunluğu umuyor.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 10:11

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EDİTÖR: Emre Koç

erciyesin ilk karıyla pastırmacıların sezona ümidi

Erciyes'e kış sezonu hazırlığı

Kayseri'de pastırmacılık yapan Yasin Güzel, pastırma sıcaklarının sona ermesi ve Erciyes Dağı'na düşen ilk karın ardından esnafın kış sezonunu beklemeye geçtiğini söyledi. Bölge esnafı, kayak sezonunun açılmasıyla birlikte kentteki hareketliliğin artmasını ve yerel ürünlere talebin yükselmesini umut ediyor.

fiyatlar ve sezon beklentisi:

Güzel, ürün fiyatlarının şu an normal düzeyde olduğunu belirterek, sucuk ve pastırma fiyatlarını aktardı. Buna göre sucuk fiyatları 750 TL'den başlayıp 1.400 TL'ye kadar, pastırma fiyatları ise kilosu 2.300 TL'den başlayıp 3.500 TL'ye kadar değişiyor. Güzel, 'Malum artık pastırma sıcaklarımız bitti. Erciyes Dağı’mıza da ilk kar düştü. Artık kış sezonunun açılmasını bekliyoruz' ifadelerini kullandı.

yerel esnafın umudu ve ziyaretçilere çağrı:

Esnaf, karın yeterli olması ve kayak yapılması halinde bölgeye gelecek yerli turistlerle birlikte yoğunluk bekliyor. Güzel, 'Bu sene Erciyes’te çok kar olursa ve kayak yapılırsa yerli turistlerimizi ağırlamayı bekliyoruz. İnşallah bu sene bir yoğunluk bekliyoruz' diye konuştu. Ziyaretçilere kentteki yerel ve yöresel ürünleri tatma çağrısı yapan esnaf, turistlerin uğramasıyla hem kendi satışlarının hem de kent ekonomisinin canlanmasını öngörüyor.

Güzel, sezonun açılış zamanlamasıyla ilgili olarak da beklentisini paylaştı: '3 hafta 1 ay sonra kış sezonunun gelmesi ile beraber Erciyes dolup taşacak. Bizler de esnaf olarak onu bekliyoruz.' Bu süre zarfında esnafın hazırlıkları ve stok yönetimi, özellikle soğuk havanın devam etmesi halinde artan talebe yanıt verebilecek şekilde sürdürülüyor.

KAYSERİ&#039;DE PASTIRMACILIK YAPAN YASİN GÜZEL, PASTIRMA SICAKLARININ BİTMESİNİN VE ERCİYES DAĞI’NA...

KAYSERİ'DE PASTIRMACILIK YAPAN YASİN GÜZEL, PASTIRMA SICAKLARININ BİTMESİNİN VE ERCİYES DAĞI’NA İLK KARIN DÜŞMESİNİN ARDINDAN SEZONUN AÇILMASINI BEKLEDİKLERİNİ VE KIŞ SEZONUNDAN UMUTLU OLDUKLARINI SÖYLEDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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