Pembe şehir projesiyle Denizli’de erken teşhis vurgulandı

Denizli'de meme kanserinde erken tanı için bir araya gelindi:

Denizli İl Sağlık Müdürlüğü, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında erken tanının önemine dikkat çekmek ve kadınları düzenli taramalara teşvik etmek amacıyla farkındalık etkinliği düzenledi. Etkinlik Merkezefendi Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) salonlarında gerçekleştirildi ve katılım yoğundu.

etkinliğin içeriği:

Merkezefendi KETEM'de görevli Uz. Dr. Merve Okta tarafından meme kanseri hakkında kapsamlı bir eğitim verildi. Etkinlikte tarama yaptırmak isteyen kadınların mamografi çekimleri yapıldı, bilgilendirme materyalleri dağıtıldı ve katılımcılarla soru-cevap oturumu gerçekleştirildi. Program, ‘Erken Teşhis, Hayat Kurtarır’ sloganıyla son buldu; etkinlik sonunda pembe balonlar havaya bırakılarak dikkat çekildi.

pembe şehir projesi ve ulaşılabilir tarama:

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk etkinlikte, DİKAB işbirliğiyle 2018 yılında başlatılan Pembe Şehir projesinin 8. yılına girdiğini duyurdu. Öztürk, projeyle KETEM sayısının ilde 2’den 5’e çıkarıldığını ve hayırsever Tülin ve Abdurrahman Mutlubaş tarafından alınan Mobil Kanser Tarama Tırının il geneline hizmet verdiğini belirtti. Tırın Çameli’den Güney’e, Buldan’dan Acıpayam’a kadar birçok noktada tarama gerçekleştirdiği vurgulandı.

Öztürk ayrıca geçen yıl Sarayköy’de temelini attıkları sağlık kompleksinde Denizli’nin 6. KETEM’ini açacaklarının müjdesini verdi. Tüm kadınlara kendilerini ihmal etmemeleri, 2 yılda bir meme kanseri taramalarını yaptırmaları ve erken tanının hayat kurtardığına güvenmeleri çağrısında bulundu.

DENİZLİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1-31 EKİM MEME KANSERİ FARKINDALIK AYI KAPSAMINDA MEME KANSERİNDE ERKEN TANININ ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKMEK VE KADINLARI DÜZENLİ TARAMALARA TEŞVİK ETMEK AMACIYLA FARKINDALIK ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ.