Erciyes'te kayalıklardan düşen rehber için arama kurtarma ceketi tabuta konuldu

Kayseri'de Erciyes Dağı'nda gerçekleştirilen zirve tırmanışı sırasında kayalıklardan uçuruma düşen dağcı ve rehber Hasan Ali Şahin, düzenlenen cenaze töreninin ardından defnedildi. Olay, ekiplerin yürüttüğü kurtarma çalışmaları ve törene ilişkin ayrıntılar kentte üzüntü yarattı.

Kaza ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre, Hollandalı dağcı Wessel Westerhof ile rehberlik yapan dağcı Hasan Ali Şahin Erciyes Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştirirken, 3 bin 400 metre yükseklikteki Şeytan Deresi Mevkii'nden yaklaşık 300 metre uçuruma düştü. Olayın bildirilmesi üzerine AFAD, JAK, UMKE ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekiplerin kontrollerinde Hasan Ali Şahin'in yaşamını yitirdiği, Hollandalı dağcının ise donma tehlikesi geçirdiği belirlendi. Ekipler, yaralı dağcı ile Şahin'in cansız bedenini bölgeden alarak Tekir Kapı'ya getirdi.

Cenaze töreni ve anma:

Yaşamını yitiren dağcı için öğle namazını müteakip Hulusi Akar Camii'nde cenaze namazı kılındı. Merhumun Türk Telekom Arama ve Kurtarma Ekibi'nde görev yaptığı ve tören sırasında tabutunun üzerine faaliyette giydiği arama kurtarma ceketi konuldu.

Cenaze törenine Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu, merhumun ailesi ve arkadaşları katıldı. Tören sonrası Şahin'in naaşı toprağa verildi; katılımcılar yakınlarının acısını paylaştı ve arama kurtarma çalışmalarının zorluklarına dikkat çekildi.

Olayla ilgili soruşturma ve kurtarma sürecine ilişkin resmi kurumların açıklamaları bekleniyor; arama kurtarma ekiplerinin müdahalesi, dağcılık faaliyetlerinin risklerini bir kez daha gündeme taşıdı.

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