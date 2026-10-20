Balıkçı teknesinde vinç devrildi, güvenlik kamerası ölüm anını kaydetti

Balıkçı teknesinde vinç devrilmesi güvenlik kamerasına yansıdı

Trabzon açıklarında gerçekleşen iş kazasında, palamut avı yapan bir balıkçı teknesinde denizdeki ağı çekmek için kullanılan vinç sisteminin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, birden fazla balıkçı yaralandı. Olay anı teknenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, Akçaabat limanından açılan tekne, Trabzon’un 30 mil açığında av faaliyetindeyken palamutlar tekneye çekildiği sırada vinç sistemi çözülerek veya devrilerek ağı çeken işçilerin üzerine düştü. Kazada ilk belirlemelere göre 1’i ağır olmak üzere 4 balıkçı yaralandı.

Görüntüler, olayın beklenmedik ve ani bir şekilde geliştiğini; ekipman arızası veya operasyon hatasının kısa sürede ciddi sonuçlar doğurduğunu gösteriyor. Kazanın kesin nedenine ilişkin ayrıntılı inceleme ve raporun daha sonra paylaşılacağı belirtildi.

Yaralıların nakli ve hayatını kaybeden balıkçı:

Yaralılar, aynı firmaya ait başka bir balıkçı teknesiyle Araklı Limanına getirildi. Limanda bekleyen ambulanslarla yaralılar, Araklı Devlet Hastanesi ve çevre hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Durumu ağır olan balıkçı İzzet Sırtbaşı (40), hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sırtbaşı için bugün Ordu’nun Gölköy ilçesi, Akçalı mahallesinde cenaze töreni düzenlendi ve defnedildi.

Olayla ilgili hem deniz emniyeti ekipleri hem de ilgili kurumların soruşturma başlattığı, güvenlik kamerası görüntülerinin kaza tespitinde kullanılacağı bildirildi.

TRABZON’UN 30 MİL AÇIĞINDA BİR BALIKÇI TEKNESİNDE DENİZDEKİ AĞI ÇEKMEDE KULLANILAN VİNÇ SİSTEMİNİN DEVRİLMESİ SONUCU 1 KİŞİNİN ÖLÜMÜ, 3 KİŞİNİN DE YARALANMASI İLE SONUÇLANAN OLAY ANI TEKNENİN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.