Dolar 49,5420 -0,04%
Euro 55,6704 +0,15%
Bist 11.623,52 +1,69%
Altın Gram 6.591,69 -0,52%
EUR/USD 1,1227 +0,09%
Brent Petrol 111,27 +1,57%
--°

Çeşme dokuz gün sürecek Kültür Yolu programının merkezi olacak

Çeşme, 24 Ekim–1 Kasım 2026'de Kültür Yolu Festivali kapsamında Çeşme Kalesi başta olmak üzere tarihi mekânlarda sergi, konser ve atölyeler düzenleyecek.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 14:35

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Çeşme dokuz gün sürecek Kültür Yolu programının merkezi olacak

festivalin genel çerçevesi:

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Çeşme, 24 Ekim – 1 Kasım 2026 tarihleri arasında dokuz gün boyunca sanat ve kültür programlarına ev sahipliği yapacak. Etkinlikler, ilçenin tarihi ve kültürel dokusunu sanatın farklı disiplinleriyle buluşturarak hem yerel halka hem de bölgeyi ziyaret edenlere geniş bir program sunmayı hedefliyor.

etkinlik mekânları ve zamanlama:

Festival programı, Çeşme Kalesi başta olmak üzere Alaçatı, Ildır, Aya Haralambos Kilisesi, Çeşme Kent Belleği Müzesi ve Erythrai Antik Kenti gibi tarihî mekânlarda gerçekleştirilecek. 24 Ekim Cumartesi günü başlayıp 1 Kasım Pazar günü sona erecek etkinlikler, mekanlara göre sergi, konser, söyleşi, atölye ve gastronomi programları içeriyor.

çeşme kalesi programı:

Çeşme Kalesi festivalin merkezi konumunda olacak; burada sanat sergileri, müzik etkinlikleri, çocuk atölyeleri ve gastronomi buluşmaları yer alacak. Programda Ali Rıza İşipek imzalı "Homeros ve Troya" sergisi, bir ahşap oyma sanatı sergisi ve Reyhan Abacıoğlu ile Dilşad Atasoy resim sergileri ziyaretçilerle buluşacak. Müzik programında Grup AŞK ve sanatçı Hande De Souza konserleri yer alacak.

Festival boyunca devam edecek uygulamalı etkinlikler arasında Ümit Süldür eşliğinde gerçekleştirilecek heykel yapımı atölyesi bulunuyor; bu etkinlikler günlük olarak 10.00-22.00 saatleri arasında izlenebilecek. Ayrıca 31 Ekim Cumartesi günü saat 21.00'de Çeşme Kalesi'nde açık hava sineması kapsamında "Baletler Köyü" gösterimi planlanıyor.

diğer program başlıkları:

Sergilerden arkeoloji söyleşilerine, geleneksel el sanatlarından çocuk etkinliklerine kadar uzanan program, ilçenin kültürel mirasını öne çıkaracak biçimde kurgulanmış. Festival, hem Çeşmelilere hem de ilçeyi ziyaret eden konuklara kapsamlı bir etkinlik seçeneği sunarak bölge turizmine de katkı sağlamayı amaçlıyor.

ÇEŞME, TÜRKİYE KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ İLE 9 GÜN BOYUNCA SANAT VE KÜLTÜRLE BULUŞACAK

ÇEŞME, TÜRKİYE KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ İLE 9 GÜN BOYUNCA SANAT VE KÜLTÜRLE BULUŞACAK

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Şanlıurfa Kurtuluş Müzesi restorasyonun ardından yeniden ziyarete açıldı
images

muğla'da cumhuriyet coşkusu spor ve doğayla kutlandı
images

Hafıza, malzeme ve iz: 'Güneşe Karşı: Ruhun İlk Sesi' sergisi Adıyaman'da
images

Canik gençlerini Çanakkale’den Mezopotamya’ya taşıyacak 24 şehirlik kardeşlik ro...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kilis'te yasa dışı geçişi organize ettiği öne sürülen iki şüpheli tutuklandı

Üniversite yolculuğuna destek: Ümraniye'den ilk kez başlayan öğrencilere sekiz ayda 20 bin lira

Kayserispor'a FIFA'dan iki yeni tescil yasağı ve 1.934.000 Euro'luk borç

Bişkek'te sona eren TÜRKPA 15. genel kurulunda yapay zekâ odağıyla iş birliğine yeni sayfa

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi