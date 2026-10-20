Çeşme dokuz gün sürecek Kültür Yolu programının merkezi olacak

festivalin genel çerçevesi:

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Çeşme, 24 Ekim – 1 Kasım 2026 tarihleri arasında dokuz gün boyunca sanat ve kültür programlarına ev sahipliği yapacak. Etkinlikler, ilçenin tarihi ve kültürel dokusunu sanatın farklı disiplinleriyle buluşturarak hem yerel halka hem de bölgeyi ziyaret edenlere geniş bir program sunmayı hedefliyor.

etkinlik mekânları ve zamanlama:

Festival programı, Çeşme Kalesi başta olmak üzere Alaçatı, Ildır, Aya Haralambos Kilisesi, Çeşme Kent Belleği Müzesi ve Erythrai Antik Kenti gibi tarihî mekânlarda gerçekleştirilecek. 24 Ekim Cumartesi günü başlayıp 1 Kasım Pazar günü sona erecek etkinlikler, mekanlara göre sergi, konser, söyleşi, atölye ve gastronomi programları içeriyor.

çeşme kalesi programı:

Çeşme Kalesi festivalin merkezi konumunda olacak; burada sanat sergileri, müzik etkinlikleri, çocuk atölyeleri ve gastronomi buluşmaları yer alacak. Programda Ali Rıza İşipek imzalı "Homeros ve Troya" sergisi, bir ahşap oyma sanatı sergisi ve Reyhan Abacıoğlu ile Dilşad Atasoy resim sergileri ziyaretçilerle buluşacak. Müzik programında Grup AŞK ve sanatçı Hande De Souza konserleri yer alacak.

Festival boyunca devam edecek uygulamalı etkinlikler arasında Ümit Süldür eşliğinde gerçekleştirilecek heykel yapımı atölyesi bulunuyor; bu etkinlikler günlük olarak 10.00-22.00 saatleri arasında izlenebilecek. Ayrıca 31 Ekim Cumartesi günü saat 21.00'de Çeşme Kalesi'nde açık hava sineması kapsamında "Baletler Köyü" gösterimi planlanıyor.

diğer program başlıkları:

Sergilerden arkeoloji söyleşilerine, geleneksel el sanatlarından çocuk etkinliklerine kadar uzanan program, ilçenin kültürel mirasını öne çıkaracak biçimde kurgulanmış. Festival, hem Çeşmelilere hem de ilçeyi ziyaret eden konuklara kapsamlı bir etkinlik seçeneği sunarak bölge turizmine de katkı sağlamayı amaçlıyor.

ÇEŞME, TÜRKİYE KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ İLE 9 GÜN BOYUNCA SANAT VE KÜLTÜRLE BULUŞACAK