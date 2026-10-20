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Kırmızı ışıkta çarpışma sonucu yan yatan araç jandarma kavşağında trafiği felç etti

Afyonkarahisar'da 20 ALV 523 plakalı araç kontrolden çıkarak kırmızı ışıkta duran iki araca çarpıp yan yattı; bir kişi yaralandı, polis soruşturma başlattı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 14:33

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kırmızı ışıkta çarpışma sonucu yan yatan araç jandarma kavşağında trafiği felç etti

kaza yerinde yaşananlar:

Afyonkarahisar'daki Jandarma Kavşağı'nda kontrolden çıkan bir otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarparak yol ortasında yan yattı. Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 20 ALV 523 plakalı otomobil, önce 03 AZ 771 ve 07 AHZ 390 plakalı araçlara çarptıktan sonra devrildi.

Kaza sonucu olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bölge kısa süreliğine trafiğe kapandı ve ekipler olay yerinde güvenlik önlemleri aldı.

müdahale ve yaralının durumu:

Kazada bir kişi yaralandı ve ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Devrilen otomobil, çevredeki vatandaşların da yardımıyla itilerek düz konuma getirildi.

Olayı görenlerden biri, kaza anını gergin bir yüz ifadesiyle anlatarak yaşadığı korkuyu aktardı. Görgü tanıklarının ifadeleri ile ekiplerin ilk tespitleri doğrultusunda polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; yetkililer, kazanın kesin nedenini belirlemek için görgü tanıkları ve araç sahipleriyle görüşmeler yaptıktan sonra rapor hazırlayacak.

Kontrolden çıkan otomobil araçlara çarpıp ardından yan yattı

Kontrolden çıkan otomobil araçlara çarpıp ardından yan yattı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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