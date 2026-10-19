Erciyes'te yürüyüş kazası: iki Hollandalı turist için kurtarma çalışması

Olay yeri ve ilk bilgiler

Edinilen bilgiye göre Erciyes Dağı'nda yürüyüş yapan 2 Hollandalı turist, Şeytan Deresi mevkiinde düştü. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine arama ve kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Kurtarma ekiplerinin yönlendirilmesi

Bölgeye AFAD, JAK, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, zorlu arazi koşullarında yaralılara ulaşmak üzere koordineli çalışma yürütüyor.

Yaralıların durumu ve müdahale

Edinilen bilgiye göre, yaralı oldukları değerlendirilen turistlere ulaşma çalışmaları devam ediyor. Müdahale ve tahliye süreçleriyle ilgili gelişmeler geldikçe paylaşılacak.

ERCİYES DAĞI'NDA YÜRÜYÜŞ YAPAN HOLLANDALI 2 TURİST DÜŞTÜ. EKİPLERİ YARALANAN TURİSTLERİ KURTARMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI.