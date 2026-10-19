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Erciyes'te yürüyüşte düşüş: Hollandalı 2 turist için kurtarma çalışması

Erciyes Dağı'nda Şeytan Deresi'nde yürüyüş yapan Hollandalı 2 turistin düşmesi üzerine AFAD, JAK, UMKE ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 09:48

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Erciyes'te yürüyüşte düşüş: Hollandalı 2 turist için kurtarma çalışması

Erciyes Dağı'nda yürüyüşte düşüş bildirildi:

Edinilen bilgiye göre Erciyes Dağı'nda yürüyüş yapan Hollandalı 2 turist, Şeytan Deresi mevkinde düştü. Olayın ihbar edilmesi üzerine AFAD, JAK, UMKE ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

kurtarma çalışmasının seyri:

Ekipler, yaralı oldukları değerlendirilen turistlere ulaşmak için çalışma başlattı. Ekipler sahaya intikal ederek erişim ve güvenlik koşullarını değerlendiriyor; çalışmaların önceliği yaralılara ulaşmak ve sağlık müdahalesi sağlamak olarak bildirildi.

yetkililerden gelen bilgiler ve uyarılar:

Olayla ilgili resmi sağlık durumu henüz paylaşılmadı. Yetkililer, dağ yürüyüşlerinde tedbir alınmasının önemine dikkat çekiyor ve benzer durumlarda derhal yetkililere haber verilmesini öneriyor.

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Erciyes Dağı'nda yürüyüş yapan turistler düştü, kurtarma çalışması başladı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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