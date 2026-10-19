Erciyes'te yürüyüşte düşüş: Hollandalı 2 turist için kurtarma çalışması

Erciyes Dağı'nda yürüyüşte düşüş bildirildi:

Edinilen bilgiye göre Erciyes Dağı'nda yürüyüş yapan Hollandalı 2 turist, Şeytan Deresi mevkinde düştü. Olayın ihbar edilmesi üzerine AFAD, JAK, UMKE ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

kurtarma çalışmasının seyri:

Ekipler, yaralı oldukları değerlendirilen turistlere ulaşmak için çalışma başlattı. Ekipler sahaya intikal ederek erişim ve güvenlik koşullarını değerlendiriyor; çalışmaların önceliği yaralılara ulaşmak ve sağlık müdahalesi sağlamak olarak bildirildi.

yetkililerden gelen bilgiler ve uyarılar:

Olayla ilgili resmi sağlık durumu henüz paylaşılmadı. Yetkililer, dağ yürüyüşlerinde tedbir alınmasının önemine dikkat çekiyor ve benzer durumlarda derhal yetkililere haber verilmesini öneriyor.

Erciyes Dağı'nda yürüyüş yapan turistler düştü, kurtarma çalışması başladı