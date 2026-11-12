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Marmara için fırtına uyarısı: Tekirdağ'da rüzgar 90 kilometreye ulaşabilir

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara için 12 Kasım Perşembe 12.00'den 14 Kasım Cumartesi 19.00'a kadar sürecek 60–90 km/s fırtına uyarısı yayımladı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 13:22

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EDİTÖR: Aslı Han

Marmara için fırtına uyarısı: Tekirdağ'da rüzgar 90 kilometreye ulaşabilir

Marmara'da kuvvetli rüzgar ve fırtına tehlikesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde perşembe öğle saatlerinden itibaren rüzgarın etkisini artırması, cuma günü ise fırtına seviyesine ulaşması bekleniyor.

Rüzgarın şiddeti ve zamanlaması:

Kurumun açıklamasında, 12 Kasım Perşembe saat 12.00'de başlayıp 14 Kasım Cumartesi saat 19.00'a kadar sürecek uyarı kapsamında, 13 Kasım Cuma sabah saatlerinden itibaren rüzgarın saatte 60–90 kilometre hızla fırtına ve yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi. Özellikle Tekirdağ ve çevresinde rüzgarın daha kuvvetli olacağı vurgulandı.

Olası etkiler ve alınması gereken tedbirler:

Meteoroloji yetkilileri, kuvvetli rüzgarın ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve elektrik direklerinin devrilmesi gibi olumsuzluklara yol açabileceğine dikkat çekti. Vatandaşların ve kurumların tedbirli olması, açık alanlardaki gevşek eşya ve yapı malzemelerinin sabitlenmesi, zorunlu olmadıkça deniz ve kara ulaşımında dikkat edilmesi önerildi.

Fırtınanın etkisini 14 Kasım Cumartesi akşam saatlerinden itibaren kaybetmesi öngörülüyor; yetkililer sürecin izlenmeye devam edeceğini ve gelişmelere göre yeni uyarıların yapılabileceğini hatırlattı.

TEKİRDAĞ SAHİLİ (ARŞİV)

TEKİRDAĞ SAHİLİ (ARŞİV)

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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