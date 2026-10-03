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Erdemli'de 160 bisikletli üç gün boyunca tarih ve doğayı keşfe çıktı

Erdemli'de düzenlenen 2. Limon Çiçeği Bisiklet Festivali'ne 24 ilden 160 sporcu katıldı; yağmura rağmen Elaiussa Sebaste ve Kızkalesi'ni gezdiler.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 09:13

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Erdemli'de 160 bisikletli üç gün boyunca tarih ve doğayı keşfe çıktı

160 bisikletli Erdemli'de tarih ve doğa rotasında buluştu

Erdemli'de düzenlenen ikinci Limon Çiçeği Bisiklet Festivali, Erdemli Belediyesi koordinasyonunda Erdemli Belediyesi Kent Konseyi ve ERBİST işbirliğiyle gerçekleştirildi. 24 ilden 160 sporcu, zaman zaman yağan yağmura aldırış etmeden üç gün sürecek festival kapsamında bölgenin kültürel ve doğal zenginliklerini pedalladı.

güzergah ve etkinlik süreci:

Sporcular Talat Göktepe Tabiat Parkı'ndan start aldı; Kayacı Vadisi'ni geçip Kanlı Divane ören yerine kadar uzanan parkurlarda sürdüler. Rota üzerinde Elaiussa Sebaste Antik Kenti ve UNESCO Dünya Miras Geçici Listesindeki Kızkalesi gibi önemli noktalar da yer aldı. Festival boyunca katılımcılar hem turun hem de bölgenin tanıtımına katkı sağlayacak geziler gerçekleştirecek.

Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara da sporculara etkinliğin başlangıcında eşlik etti. Başkan Kara, "Festival, Erdemlinin tanıtımına da değerli bir katkı olacak. 3 gün içinde Erdemlinin tarihi ve turistik yerlerini gezecekler oralarda bisiklet sürecekler. Sonunda da Erdemli Belediyesi olarak bir konser etkinliğimiz olacak" diye konuştu.

katılımcı deneyimleri:

Bisikletçiler rotaların sunduğu zengin manzaralardan ve kültürel duraklardan memnun kaldıklarını söyledi. Katılımcılardan Özgür Yeşil, "Rotamız Kanlı divane idi, Kızkalesi'ne gittik çok güzel bir rotaydı, Elvanlı'ya gittik muhteşem bir rotaydı" ifadelerini kullandı. Ankara'dan gelen Bilal Evkaya ise, "Eşimle, 3 yaşımda kızımla katıldık. Buraya ilk defa katılıyoruz. Bisiklet bence özgürlük. O yüzden de çok seviyoruz" dedi.

Konya'dan gelen Murat Sakallı yağmur altında yapılan sürüşün keyifli geçtiğini vurgularken; ikinci kez katıldığını belirten Nevzat Helvacıoğlu uzun tur bisiklet sürmeyi ve güzel rotalarda gezintiyi sevdiğini aktardı.

Festival, üç gün sürecek etkinlik takvimi içinde yürüyüşler, tarihi ziyaretler ve son gün düzenlenecek konser ile sona erecek; organizatörler etkinliğin Erdemli'nin tanıtımına katkı sağlayacağını belirtti.

Tarih ve doğa içinde 160 bisikletli pedal çevirdi

Tarih ve doğa içinde 160 bisikletli pedal çevirdi

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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