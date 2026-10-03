Erdemli'de 24 ilden 160 bisikletliyle tarih ve doğada üç günlük pedal şöleni

Erdemli'de limon çiçeği bisiklet festivali ikinci kez gerçekleşti:

Erdemli Belediyesi koordinasyonunda düzenlenen 2. Limon Çiçeği Bisiklet Festivali, 24 ilden gelen katılımcıları bir araya getirdi. Festival, 24 ilden 160 sporcuya ev sahipliği yaptı ve zaman zaman yağan yağmura rağmen üç gün sürecek etkinlik boyunca tarih ve doğanın iç içe geçtiği parkurlarda devam etti. Organizasyon Erdemli Belediyesi Kent Konseyi ile ERBİST işbirliğinde yürütüldü.

rotalar ve keşif noktaları:

Sporcular, Talat Göktepe Tabiat Parkı'ndan hareket ederek Kayacı Vadisi ve Kanlı Divane ören yerine kadar uzanan rotalarda pedal çevirdi. Etkinlik kapsamında ayrıca Elaiussa Sebaste Antik Kenti ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kızkalesi gibi tarihî ve turistik noktalar ziyaret edildi; bazı gruplar da Elvanlı yönünde güzergâhları tercih etti. Rotalar, hem doğa yürüyüşü hem de kültürel keşif imkânı sundu.

belediye açıklamaları ve katılımcı deneyimleri:

Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, festivale katılan sporculara teşekkür ederek etkinliğin Erdemli'nin tanıtımına katkı sağlayacağını vurguladı: 'Festival, Erdemlinin tanıtımına da değerli bir katkı olacak. 3 gün içinde Erdemlinin tarihi ve turistik yerlerini gezecekler oralarda bisiklet sürecekler. Sonunda da Erdemli Belediyesi olarak bir konser etkinliğimiz olacak.' dedi.

Katılımcılar rotaların çeşitliliği ve doğayla iç içe geçişinden memnun kaldıklarını belirtti. Bisikletçilerden Özgür Yeşil, 'Rotamız Kanlı divane idi, Kızkalesi'ne gittik çok güzel bir rotaydı, Elvanlı'ya gittik muhteşem bir rotaydı' sözleriyle izlenimlerini paylaştı. Ankara'dan gelen Bilal Evkaya ise, 'Eşimle, 3 yaşımda kızımla katıldık. Buraya ilk defa katılıyoruz. Bisiklet bence özgürlük. O yüzden de çok seviyoruz' diyerek aileyle katılımın önemine dikkat çekti.

Konya'dan katılan sporculardan Murat Sakallı, yağmur altında da keyifli bir sürüş gerçekleştirdiklerini ifade etti. İkinci kez festivalde yer alan Nevzat Helvacıoğlu ise uzun tur bisiklet sürmeyi sevdiğini ve etkinlikteki rotaları beğendiğini anlattı.

Organizasyon, hem amatör hem de deneyimli bisikletçilerin bir arada katıldığı; kültürel miras ve doğal güzellikleri birleştiren bir program sundu. Festivalin son gününde planlanan konserle katılımcılar etkinliği sosyal bir buluşmaya dönüştürecek.

MERSİN ERDEMLİ ‘DE 24 İLDEN 160 BİSİKLETLİ, ZAMAN ZAMAN YAĞMUR YAĞMASINA RAĞMEN TARİH VE DOĞANIN İÇİNDE PEDAL ÇEVİRME KEYFİ YAŞADI. SPORCULARA ERDEMLİ BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA KARA'DA (ORTADA ÖNDE) EŞLİK ETTİ