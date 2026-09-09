Erdemli'de jandarmadan baskın: evde yaklaşık 70 bin uyuşturucu hap bulundu

Operasyon detayları:

Mersin ve Erdemli Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda yürütülen çalışmada, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüpheliyi tespit etti.

Baskın düzenlenen adreste, ekipler tarafından M.C. (19) gözaltına alındı. Ev ve eklentilerde yapılan aramada, 64 bin 175 adet Ecstasy ve diğer kısmı sentetik ecza olmak üzere toplamda yaklaşık 70 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Aramada ayrıca 1 adet tabanca ve 1 adet hassas terazi bulundu.

Gözaltı ve soruşturma:

Gözaltına alınan şüpheli M.C. jandarmaya götürüldü. Hakında ’Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma’ suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi. Soruşturma ve delil incelemelerinin sürdüğü kaydedildi.

MERSİN'İN ERDEMLİ İLÇESİNDE BİR ADRESE OPERASYON DÜZENLEYEN JANDARMA EKİPLERİ YAKLAŞIK 70 BİN ADET UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRDİ, ŞÜPHELİYİ İSE YAKALADI.