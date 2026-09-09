Kayseri'de torbacı operasyonunda 7 kişi tutuklandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 'torbacı' olarak tanımlanan sokak satıcılarına karşı eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan planlı çalışmalar sonucunda çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı kararı uygulandı.

Operasyonun kapsamı:

Şube ekiplerinin yürüttüğü çalışma 2 ay sürdü. Baskında görev alan personel sayısı 86, oluşturulan ekip sayısı 28 ve operasyonda kullanılan drone sayısı ise 2 olarak açıklandı. Eş zamanlı müdahaleler sonucunda; G.A. (46), O.K. (39), S.T. (35), A.K. (48), G.E. (27), H.K. (38) ve T.B. (32) yakalandı.

Soruşturma ve yargılama:

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Mahkeme, şüphelilerin tamamı için tutuklama kararı verdi ve kişiler cezaevine gönderildi. Operasyon sırasında yapılan aramalarda ise çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile uyuşturucu ticaretinde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

KAYSERİ’DE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN TORBACI TABİR EDİLEN SOKAK SATICILARINA YÖNELİK YAPILAN EŞ ZAMANLI OPERASYONDA 7 ŞÜPHELİ YAKALANDI. ADLİYEYE SEVK EDİLEN ŞÜPHELİLERİN TAMAMI TUTUKLANIRKEN, YAPILAN ARAMALARDA ÇEŞİTLİ MİKTARDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ.