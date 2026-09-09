Karabağlar'da banka şubesinde silahla rehin krizi: polis ikna çalışmalarını sürdürüyor

Karabağlar'da banka şubesinde rehin krizi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde İnönü Caddesi üzerindeki bir banka şubesinde, psikiyatri tedavisi gördüğü öğrenilen bir şahsın güvenlik görevlisinin silahını ele geçirmesiyle rehin krizi yaşandı. Olayda bankada bulunan 4 ila 5 vatandaşın rehin alındığı bildirildi.

Olayın gelişimi:

Edinilen ilk bilgilere göre, şüpheli bankaya girdikten sonra güvenlik görevlisinin silahını aldı ve içeridekilere yönelik tehdit oluşturdu. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve özel harekat ekibi sevk edildi. Güvenlik güçleri, banka ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alarak caddeyi güvenlik çemberine aldı.

Güvenlik ve ikna çalışmaları:

Polis ekipleri olay yerinde müzakere ve ikna çalışmalarını sürdürüyor. Güvenlik birimleri, rehinelerin sağ salim kurtarılmasını önceliklendirdi ve olayın çözümü için görüşmeleri derinleştirdi. Ayrıca, şüphelinin annesinin olay yerine getirildiği, ailenin olayın yatıştırılmasına katkı sağlamak üzere yetkililerle iş birliği halinde olduğu belirtildi.

Yetkililer henüz olayın kesin bir sonuca ulaştığını duyurmadı; sürecin yakından takip edildiği ve gelişmelerin kamuoyuna aktarılacağı bildirildi. Rehinelerin güvenliği ve çevredeki vatandaşların korunması öncelikli kabul ediliyor.

İZMİR'İN KARABAĞLAR İLÇESİNDE PSİKİYATRİ TEDAVİSİ GÖRDÜĞÜ ÖĞRENİLEN BİR ŞAHIS, BANKA GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN SİLAHINI ELE GEÇİREREK İÇERİDEKİ 4-5 KİŞİYİ REHİN ALDI. POLİSİN İKNA ÇALIŞMALARI SÜRERKEN, ŞÜPHELİNİN ANNESİ DE OLAY YERİNE GETİRİLDİ.