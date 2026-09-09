psikiyatrik geçmişi olduğu belirtilen şüpheli rehin krizine yol açtı: 5 çalışan kurtarıldı, zanlı gözaltında

İzmir'de banka şubesinde rehin krizi kontrol altına alındı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 9 Eylül 2026 günü saat 16.30 civarında bir banka şubesinde yaşanan olayda, daha önce psikiyatri tedavisi gördüğü öğrenilen C.A. isimli şahıs, şube içindeki özel güvenlik görevlisine ait silahı ele geçirerek içeride bulunan 5 banka çalışanını rehin aldı.

müzakere ve operasyon süreci:

Olayın ihbar edilmesi üzerine adrese çok sayıda polis, müzakereci ve özel harekât ekibi sevk edildi. Güvenlik güçleri banka çevresinde geniş güvenlik önlemleri alarak caddeyi trafiğe kapattı ve bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Müzakere ekipleri, şüphelinin ikna edilmesine yönelik çalışma yürütürken, yakınlarıyla kurulan iletişim kanalları kullanıldı; ikna amaçlı şüphelinin annesi de olay yerine getirildi.

Müzakereci ve özel harekât unsurlarının eşgüdümlü çalışması sonucunda yürütülen titiz müdahalede, rehin tutulan personel aşamalı olarak ve güvenli bir şekilde tahliye edildi. Ekipler müdahale sırasında şüpheliyi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Olayda rehin alınan çalışanların yara almadan kurtarıldığı bildirildi.

soruşturma ve adli süreç:

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, olayla ilgili olarak derhal soruşturma başlatıldığı ve soruşturmanın etkin ve koordineli yürütülmesi amacıyla 2 Cumhuriyet Başsavcıvekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildiği belirtildi. Başsavcılık, hususun çok yönlü olarak incelendiğini ve adli işlemlerin sürdüğünü bildirdi.

Olayın ardından bölge güvenlik şeridine alınmaya devam edilirken, banka şubesinde ve çevrede yapılan incelemeler ile adli süreç ilerletiliyor. Yetkililer, personelin sağlık durumunun iyi olduğunu ve soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

İZMİR'İN KARABAĞLAR İLÇESİNDE BİR BANKA ŞUBESİNE GİREREK GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN SİLAHIYLA 5 BANKA ÇALIŞANINI REHİN ALAN ŞÜPHELİ, ÖZEL HAREKAT VE MÜZAKERECİ EKİPLERİN YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMA SONUCU GÖZALTINA ALINDI.