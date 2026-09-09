Dolar 48,4704 +0,03%
Euro 56,4490 +0,21%
Bist 14.505,48 +0,70%
Altın Gram 6.948,41 +0,45%
EUR/USD 1,1641 +0,10%
Brent Petrol 100,91 +3,05%
--°

psikiyatrik geçmişi olduğu belirtilen şüpheli rehin krizine yol açtı: 5 çalışan kurtarıldı, zanlı gözaltında

İzmir Karabağlar'da 9 Eylül 2026'da C.A.'nın güvenlik görevlisinin silahını alıp 5 kişiyi rehin alması sonrası, müzakere ve özel harekâtla hepsi yara almadan kurtarıldı; zanlı gözaltında.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 20:23

GÜNCELLEME: 09 Eylül 2026 - 20:25

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

psikiyatrik geçmişi olduğu belirtilen şüpheli rehin krizine yol açtı: 5 çalışan kurtarıldı, zanlı gözaltında

İzmir'de banka şubesinde rehin krizi kontrol altına alındı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 9 Eylül 2026 günü saat 16.30 civarında bir banka şubesinde yaşanan olayda, daha önce psikiyatri tedavisi gördüğü öğrenilen C.A. isimli şahıs, şube içindeki özel güvenlik görevlisine ait silahı ele geçirerek içeride bulunan 5 banka çalışanını rehin aldı.

müzakere ve operasyon süreci:

Olayın ihbar edilmesi üzerine adrese çok sayıda polis, müzakereci ve özel harekât ekibi sevk edildi. Güvenlik güçleri banka çevresinde geniş güvenlik önlemleri alarak caddeyi trafiğe kapattı ve bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Müzakere ekipleri, şüphelinin ikna edilmesine yönelik çalışma yürütürken, yakınlarıyla kurulan iletişim kanalları kullanıldı; ikna amaçlı şüphelinin annesi de olay yerine getirildi.

Müzakereci ve özel harekât unsurlarının eşgüdümlü çalışması sonucunda yürütülen titiz müdahalede, rehin tutulan personel aşamalı olarak ve güvenli bir şekilde tahliye edildi. Ekipler müdahale sırasında şüpheliyi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Olayda rehin alınan çalışanların yara almadan kurtarıldığı bildirildi.

soruşturma ve adli süreç:

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, olayla ilgili olarak derhal soruşturma başlatıldığı ve soruşturmanın etkin ve koordineli yürütülmesi amacıyla 2 Cumhuriyet Başsavcıvekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildiği belirtildi. Başsavcılık, hususun çok yönlü olarak incelendiğini ve adli işlemlerin sürdüğünü bildirdi.

Olayın ardından bölge güvenlik şeridine alınmaya devam edilirken, banka şubesinde ve çevrede yapılan incelemeler ile adli süreç ilerletiliyor. Yetkililer, personelin sağlık durumunun iyi olduğunu ve soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

İZMİR&#039;İN KARABAĞLAR İLÇESİNDE BİR BANKA ŞUBESİNE GİREREK GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN SİLAHIYLA 5 BANKA...

İZMİR'İN KARABAĞLAR İLÇESİNDE BİR BANKA ŞUBESİNE GİREREK GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN SİLAHIYLA 5 BANKA ÇALIŞANINI REHİN ALAN ŞÜPHELİ, ÖZEL HAREKAT VE MÜZAKERECİ EKİPLERİN YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMA SONUCU GÖZALTINA ALINDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Fethiye açıklarında yaralanan bebek Sahil Güvenlik tarafından kıyıya ulaştırıldı
images

Kayseri'de torbacı operasyonunda 7 kişi tutuklandı
images

Bankada rehinelerin kurtarılma anı görüntülere yansıdı
images

Karabağlar'da banka şubesinde silahla rehin krizi: polis ikna çalışmalarını sürd...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Suriye ve Irak gündemiyle Ankara'da görüşme: Erdoğan, Tom Barrack'ı kabul etti

Fethiye açıklarında yaralanan bebek Sahil Güvenlik tarafından kıyıya ulaştırıldı

Kayseri'de torbacı operasyonunda 7 kişi tutuklandı

Fedakârlık evinde: üç engelli evladına hayatını adayan annenin yanında devlet vardı

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Selendi'de oyun havalarıyla şenlenen tütün ve cirit festivali