Dolar 48,4704 +0,03%
Euro 56,4490 +0,21%
Bist 14.505,48 +0,70%
Altın Gram 6.948,41 +0,45%
EUR/USD 1,1641 +0,10%
Brent Petrol 100,91 +3,05%
--°

Fedakârlık evinde: üç engelli evladına hayatını adayan annenin yanında devlet vardı

Amasya Taşova'da yaşayan Fatma Yıldız üç engelli çocuğunun bakımını üstlendi. Vali Önder Bakan ziyarette ihtiyaçların devletçe takip edileceğini söyledi.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 20:11

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Fedakârlık evinde: üç engelli evladına hayatını adayan annenin yanında devlet vardı

Ziyaret ve ilk değerlendirme:

Amasya'nın Taşova ilçesinde yaşayan Fatma Yıldız ve ailesi, Amasya Valisi Önder Bakan ile İlçe Kaymakam Vekili Turan Bayram'ın ev ziyaretiyle gündeme geldi. Ziyarette yetkililer aileyle bir araya gelerek yaşam koşulları ve çocukların ihtiyaçları hakkında bilgi aldı. Görüşme sırasında ailenin talep ve öncelikleri dinlendi, mevcut durum yerinde değerlendirildi.

Ailenin günlük yaşamı ve bakım yükü:

Fatma Yıldız, yıllardır üç engelli çocuğunun bütün günlük bakımını tek başına yürütüyor. Çocukların temel ihtiyaçlarından sağlık ve günlük bakımına kadar tüm sorumlulukları üstlenen Yıldız’ın günleri büyük oranda bakım işleriyle geçiyor. Ev ortamında ortaya çıkan zorluklar, hem fiziksel hem de lojistik açıdan ailenin yaşamını doğrudan etkiliyor.

Devlet desteğinin kapsamı ve takip süreci:

Ziyarette konuşan Vali Önder Bakan, ailenin yanında olunacağına vurgu yaptı ve ihtiyaçların ilgili kurumlar tarafından takip edileceğini bildirdi. Yetkililer, ailenin talep ve önceliklerine göre gerekli koordinasyonun sağlanacağını; özel gereksinimleri olan bireylerin ve ailelerinin yalnız bırakılmayacağını ifade etti. Ziyaret sırasında çocuklarla da ilgilenen Bakan, ailenin taleplerini not aldı.

Aile adına konuşan Fatma Yıldız ise evde yapılan ziyaret ve gösterilen yakın ilgi için yetkililere teşekkür etti. Yetkililerin yerinde tespiti ve takip sözü, hem ailenin hem de çevrenin desteğe erişimini güçlendirmeye yönelik adımlar olarak değerlendiriliyor.

AMASYA VALİSİ ÖNDER BAKAN, İLÇE KAYMAKAM VEKİLİ TURAN BAYRAM İLE BİRLİKTE, ÜÇ ENGELLİ ÇOCUĞUYLA...

AMASYA VALİSİ ÖNDER BAKAN, İLÇE KAYMAKAM VEKİLİ TURAN BAYRAM İLE BİRLİKTE, ÜÇ ENGELLİ ÇOCUĞUYLA YAŞAYAN FATMA YILDIZ VE AİLESİNİ EVLERİNDE ZİYARET ETTİ. AİLENİN YAŞAM ŞARTLARI VE ÇOCUKLARIN İHTİYAÇLARI HAKKINDA BİLGİ ALAN BAKAN, FATMA YILDIZ İLE YAKINDAN İLGİLENDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Samsun'da şehir hastanesi açılışı hazırlıkları ve Türkiye Yüzyılı hedefleri masa...
images

Karacaahmet'e çok amaçlı pazar ve yaşam merkezi
images

Araban tarımının temsilcileri kaymakam Ceylan’ı ziyaret etti
images

Belediye üretimiyle sofralara uygun fiyatlı temel gıdalar

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Suriye ve Irak gündemiyle Ankara'da görüşme: Erdoğan, Tom Barrack'ı kabul etti

Fethiye açıklarında yaralanan bebek Sahil Güvenlik tarafından kıyıya ulaştırıldı

psikiyatrik geçmişi olduğu belirtilen şüpheli rehin krizine yol açtı: 5 çalışan kurtarıldı, zanlı gözaltında

Kayseri'de torbacı operasyonunda 7 kişi tutuklandı

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Selendi'de oyun havalarıyla şenlenen tütün ve cirit festivali