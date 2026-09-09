Fedakârlık evinde: üç engelli evladına hayatını adayan annenin yanında devlet vardı

Ziyaret ve ilk değerlendirme:

Amasya'nın Taşova ilçesinde yaşayan Fatma Yıldız ve ailesi, Amasya Valisi Önder Bakan ile İlçe Kaymakam Vekili Turan Bayram'ın ev ziyaretiyle gündeme geldi. Ziyarette yetkililer aileyle bir araya gelerek yaşam koşulları ve çocukların ihtiyaçları hakkında bilgi aldı. Görüşme sırasında ailenin talep ve öncelikleri dinlendi, mevcut durum yerinde değerlendirildi.

Ailenin günlük yaşamı ve bakım yükü:

Fatma Yıldız, yıllardır üç engelli çocuğunun bütün günlük bakımını tek başına yürütüyor. Çocukların temel ihtiyaçlarından sağlık ve günlük bakımına kadar tüm sorumlulukları üstlenen Yıldız’ın günleri büyük oranda bakım işleriyle geçiyor. Ev ortamında ortaya çıkan zorluklar, hem fiziksel hem de lojistik açıdan ailenin yaşamını doğrudan etkiliyor.

Devlet desteğinin kapsamı ve takip süreci:

Ziyarette konuşan Vali Önder Bakan, ailenin yanında olunacağına vurgu yaptı ve ihtiyaçların ilgili kurumlar tarafından takip edileceğini bildirdi. Yetkililer, ailenin talep ve önceliklerine göre gerekli koordinasyonun sağlanacağını; özel gereksinimleri olan bireylerin ve ailelerinin yalnız bırakılmayacağını ifade etti. Ziyaret sırasında çocuklarla da ilgilenen Bakan, ailenin taleplerini not aldı.

Aile adına konuşan Fatma Yıldız ise evde yapılan ziyaret ve gösterilen yakın ilgi için yetkililere teşekkür etti. Yetkililerin yerinde tespiti ve takip sözü, hem ailenin hem de çevrenin desteğe erişimini güçlendirmeye yönelik adımlar olarak değerlendiriliyor.

AMASYA VALİSİ ÖNDER BAKAN, İLÇE KAYMAKAM VEKİLİ TURAN BAYRAM İLE BİRLİKTE, ÜÇ ENGELLİ ÇOCUĞUYLA YAŞAYAN FATMA YILDIZ VE AİLESİNİ EVLERİNDE ZİYARET ETTİ. AİLENİN YAŞAM ŞARTLARI VE ÇOCUKLARIN İHTİYAÇLARI HAKKINDA BİLGİ ALAN BAKAN, FATMA YILDIZ İLE YAKINDAN İLGİLENDİ.