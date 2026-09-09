Dolar 48,4704 +0,03%
Euro 56,4455 +0,21%
Bist 14.505,48 +0,70%
Altın Gram 6.949,50 +0,46%
EUR/USD 1,1640 +0,09%
Brent Petrol 100,68 +2,82%
--°

Bankada rehinelerin kurtarılma anı görüntülere yansıdı

Bankadaki soygun sırasında rehinelerin kurtarılma anları güvenlik kamerasına yansıdı; görüntülerde panik, müdahale ve serbest bırakılma anları net şekilde görülüyor.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 20:10

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Bankada rehinelerin kurtarılma anı görüntülere yansıdı

görüntü kayıtları:

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, banka soygunu sırasında yaşanan rehinelerin alınıp kurtarılma anlarına dair birkaç kritik kare sunuyor. Kayda yansıyan kısa bölümlerde, içerideki kişilerin korku ve telaş içindeki hareketleri ile bankanın iç düzenine dair ayrıntılar izlenebiliyor. Bazı anlarda rehinelerin birbirlerine destek verdiği, bazılarında ise sakinleşme ve dışarı çıkış çabalarının ön plana çıktığı görülüyor.

kurtarma sürecine dair gözlemler:

Görüntüler olayın tüm ayrıntılarını vermiyor; kamera açıları bazı sahneleri net yakalarken, diğer bölümler karanlık veya uzak kaldığı için eksik kalıyor. Buna rağmen kayıtlarda rehinelerin serbest bırakılma anları ile çevredeki hareketlilik açıkça izlenebiliyor. Olayın nasıl geliştiğine dair kesin bir kronoloji oluşturmak için güvenlik kayıtlarının tamamı ve resmi açıklamalar bekleniyor.

Olayla ilgili resmi kurumların yapacağı açıklamalar ve rehinelerin sağlık durumu hakkında paylaşılacak bilgiler, sürecin netleşmesi açısından belirleyici olacak.

Banka soygununda rehinelerin kurtarılma anı kamerada

Banka soygununda rehinelerin kurtarılma anı kamerada

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Fethiye açıklarında yaralanan bebek Sahil Güvenlik tarafından kıyıya ulaştırıldı
images

psikiyatrik geçmişi olduğu belirtilen şüpheli rehin krizine yol açtı: 5 çalışan...
images

Kayseri'de torbacı operasyonunda 7 kişi tutuklandı
images

Karabağlar'da banka şubesinde silahla rehin krizi: polis ikna çalışmalarını sürd...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Suriye ve Irak gündemiyle Ankara'da görüşme: Erdoğan, Tom Barrack'ı kabul etti

Fethiye açıklarında yaralanan bebek Sahil Güvenlik tarafından kıyıya ulaştırıldı

psikiyatrik geçmişi olduğu belirtilen şüpheli rehin krizine yol açtı: 5 çalışan kurtarıldı, zanlı gözaltında

Kayseri'de torbacı operasyonunda 7 kişi tutuklandı

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Selendi'de oyun havalarıyla şenlenen tütün ve cirit festivali