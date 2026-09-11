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Erdemli'de kırtasiye denetimleri velilerin bütçesini ve çocuk sağlığını güvence altına alıyor

Erdemli Belediyesi zabıta ekipleri, 14 Eylül öncesi kırtasiyelerde fiyat ve sağlık denetimlerini artırarak öğrencilerin sağlığını ve veli bütçesini koruyor.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 10:50

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Erdemli'de kırtasiye denetimleri velilerin bütçesini ve çocuk sağlığını güvence altına alıyor

Erdemli'de kırtasiye denetimleri başladı

Erdemli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde ilçe genelinde kırtasiye ve okul gereçleri satış noktalarında denetimleri yoğunlaştırdı. Ekiplerin saha çalışması, hem fiyat uygulamalarını hem de çocukların doğrudan temas ettiği ürünlerin sağlık ve güvenlik standartlarını kontrol etmeye odaklandı.

denetim kapsamında hangi ürünler incelendi

Kontrollerde defter, kalem, boya setleri, çanta, matara ve yapıştırıcı gibi temel okul ihtiyaçları tek tek incelendi. Zabıta ekipleri, ürünlerin raftaki fiyatları ile kasadaki fiyatları arasındaki uyumu titizlikle karşılaştırdı ve fiyat etiketlendirmesinin doğru olup olmadığını denetledi. Ayrıca, öğrencilerin kullanımına sunulan ürünlerin mevzuata uygunluğunu gösteren CE belgesi, TSE standardı ve yaş grubu uyarıları da kontrol edildi.

başkanın açıklamaları ve kamuya yönlendirme

Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, denetimlerin eğitim yılı başlamadan önce yoğunlaştırıldığını vurguladı. Başkan Kara, "Yeni eğitim dönemi öncesinde velilerimizin bütçesini korumak, evlatlarımızın ise sağlığa zararlı maddelerden uzak, güvenli ürünler kullanmasını sağlamak adına Zabıta ekiplerimizi seferber ettik. Denetimlerimiz eğitim yılı başladıktan sonra da kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı. Vatandaşların mevzuata aykırı durumlarla karşılaşmaları durumunda Alo 153 Zabıta Hattı veya belediyenin iletişim kanalları üzerinden bildirim yapabilecekleri hatırlatıldı.

Denetimlerden etkilenen esnaf ve veliler, yapılan kontrollerin alışveriş ortamında güven sağladığını belirtti. Belediye yetkilileri, hem fiyat denetimlerinin hem de sağlıkla ilgili etiket ve belgelerin kontrolünün sürdürüleceğini bildirdi.

Okul öncesi kırtasiye alışverişlerine zabıta denetimi

Okul öncesi kırtasiye alışverişlerine zabıta denetimi

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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