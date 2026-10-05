Erdemli'de motosiklet çarpışması: 72 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Kaza ve ilk bulgular:

Mersin'in Erdemli ilçesi Alata Mahallesi sınırlarında, D-400 kara yolunda bugün öğle saatlerinde iki motosikletin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Olayda 33 VAV 48 plakalı motosikleti süren Enver Yanar ile 31 ARN 027 plakalı motosikleti idare eden D.C.Ö. yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, yaralıları ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen 72 yaşındaki Enver Yanar kurtarılamadı.

Güvenlik kamerası görüntüleri:

Kazada, yakınlardaki bir güvenlik kamerası çarpışma anını saniye saniye kaydetti. Görüntülerde Yanar’ın ana yola çıkarak yaya geçidinden motosikletle karşıya geçmeye çalıştığı, Mersin istikametine doğru seyir halinde olan diğer motosikletlinin ise hızla gelip çarpma anının gerçekleştiği görülüyor.

Soruşturma ve sonraki işlemler:

Olayla ilgili jandarma ve polis ekiplerinin başlattığı soruşturma sürüyor. Yetkililer, çarpışmanın kesin nedenini belirlemek için kamera kayıtları, görgü tanıklarının ifadeleri ve olay yerindeki delilleri değerlendiriyor. Kazaya karışan her iki motosiklet ve sürücülerin ifadeleri incelemeye alındı.

Mahalle sakinleri ve görgü tanıkları, yaya geçidinin bulunduğu noktada trafiğin yoğun olduğuna dikkat çekti. Yetkililer vatandaşları özellikle ana yollar üzerinde dikkatli olmaya ve yaya geçitlerinde hız kontrolü ile önceliğe riayet etmeye çağırdı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.