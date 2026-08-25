Erdoğan, Ahlat'ta Selçuklu mirası önünde şehitler için dua etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 955’inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bitlis’in Ahlat ilçesinde programa katılarak Ahlat Selçuklu Kabristanını ziyaret etti. İlçedeki açılış ve konuşma programlarının ardından gerçekleştirilen ziyaret, tarihî mezarlığın taşları ve taşınan mesajlar etrafında şekillendi.

Millet Bahçesi programı ve mesajlar:

Ahlat Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde düzenlenen programda MHP Lideri Devlet Bahçeli ile birlikte vatandaşlara seslenen Erdoğan, "Terörsüz Türkiye" sürecine dair önemli mesajlar verdi ve Ahlat ile Malazgirt’in Anadolu’nun Türk yurdu haline gelmesindeki tarihî önemine vurgu yaptı. Programın ardından Cumhurbaşkanı, Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'na geçti.

Selçuklu mezar taşlarının incelenmesi:

Dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlıklarından biri olarak bilinen ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesinde yer alan Ahlat mezarlığında Erdoğan, Selçuklu dönemine ait mezar taşlarını tek tek inceledi. Ziyarette ecdat adına dua eden Cumhurbaşkanı, geçmişin mirasına sahip çıkmanın önemini vurguladı ve şehit ile gaziler için niyazda bulundu.

Mezarlık ziyareti sonrası Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli’yi ilçedeki köşkünde ziyaret etti; buradaki temasların ardından Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne geçildi.

Kabine toplantısı ve programın akışı:

Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Malazgirt Zaferi’nin 955’inci yıl dönümü nedeniyle bugün üçüncü kez Ahlat’ta toplanacak. Toplantının saat 16.00'da Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılması planlanıyor.

Toplantının ana gündem başlıkları arasında "Terörsüz Türkiye" sürecindeki gelişmeler, bölgesel güvenlik meseleleri ve iç cepheyi güçlendirmeye yönelik çalışmaların bulunması bekleniyor. Günün ilerleyen saatlerinde, saat 19.00-21.00 arasında Kabine üyeleri, bölge valileri ve şehit yakınlarının katılımıyla külliyede akşam yemeği düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geceyi Ahlat’ta geçirecek; birinci gün programı Kabine Toplantısı ve akşam yemeği ile tamamlanacak. Erdoğan yarın sabah programı gereği Malazgirt’e geçecek.

MALAZGİRT ZAFERİ’NİN 955’İNCİ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA BİTLİS’İN AHLAT İLÇESİNDEKİ ETKİNLİKLERE KATILMAK ÜZERE BİTLİS’İN AHLAT İLÇESİNDE BULUNAN CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, PROGRAM ÇERÇEVESİNDE İLÇEDE BULUNAN AHLAT SELÇUKLU KABRİSTANINI ZİYARET ETTİ.