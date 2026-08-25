Erdoğan Ahlat'ta: uzlaşı terörsüz Türkiye sürecine yeni güç kazandırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'tan sürecin güçlendiğini duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 955'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gittiği Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Cumhurbaşkanlığı Ahlat Külliyesi'nde başkanlık ettiği kabine toplantısı sonrası yaptığı konuşmada, Meclis'te sağlanan geniş uzlaşının 'Terörsüz Türkiye' sürecine önemli derecede güven ve güç kazandırdığını söyledi.

Konuşmasında hem tarihi vurgulara yer veren Erdoğan, Ahlatlılara teşekkür ederek, Malazgirt zaferinden 15 Temmuz'a ve terörle mücadeleye uzanan tarih boyunca şehit ve gazilere rahmet diledi. 7 yıl önce Ahlat dönüşünde trafik kazasında hayatını kaybeden Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun için de dua etti.

Kabine gündemi ve meclis mutabakatı:

Erdoğan, kabinenin Ahlat'ta aldığı kararların gündeminde dış politika, ticaret, güvenlik ve özellikle Terörsüz Türkiye süreci bulunduğunu belirtti. Toplantıda, ülkenin kalkınma ve refah rotasında kalması için uygulanan politikalar ile ekonomik istikrarı koruma çabalarının detaylı şekilde ele alındığını aktardı.

Geçtiğimiz hafta Meclis'in sergilediği uzlaşı sonucunda kabul edilen ve milletvekillerinin desteğine sunulan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'a verdiği destekten ötürü tüm milletvekillerine teşekkür eden Erdoğan, bunun 467 evet oyuyla gerçekleştiğini hatırlattı. Bu mutabakatın, farklı siyasi ve toplumsal kesimlerin ülkenin geleceğine dair aynı paydada buluştuğunun somut göstergesi olduğunu kaydetti.

Erdoğan, mutabakatın demokrasiyi güçlendireceğini, sivil siyasetin kapasitesini artıracağını ve vesayet döneminin tortularından arınma yönünde yeni adımlar atılmasına zemin hazırlayacağını vurguladı. Ayrıca, sürecin başarılı yönetimi için partilerin, sivil toplum kuruluşlarının ve medyanın sorumluluk sahibi bir dil kullanmasının önemine dikkat çekti.

Süreç çağrısı ve dış politika mesajı:

Cumhurbaşkanı, herkesi sürece omuz vermeye davet ederek, 'Türkiye’nin hiçbir sorunu çözümsüz değildir' mesajını yineledi. Erdoğan, günlük siyasi hesaplar ve fevri söylemler yerine ülke ve millet menfaatlerinin öncelenmesi gerektiğini; süreci zora sokacak provokasyonlardan kaçınılmasının kritik olduğunu belirtti.

Sivil toplum kuruluşları, kanaat önderleri ve tüm vatandaşlara yönelik çağrısında, sürece katkı sunanların tarihte yer alacağını; süreci dinamitleyen ve tahrik eden girişimlerin ise tarih önünde mesul olacağını söyledi. Erdoğan, ayrıca medyaya da sorumlu davranma çağrısı yaparak, sadece etkileşim kaygısıyla hareket edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Dış politikaya ilişkin değerlendirmesinde ise Erdoğan, Türkiye’nin bölgesinde ve dünyada barış, istikrar ve kalkınmayı önceleyen aktif bir dış politika yürüttüğünü; bu tutumun bazı malum çevreleri rahatsız ettiğini söyledi. Türkiye'nin ulusal çıkarlarından taviz vermeyeceğini, mazlumlara destek ve bölgesel istikrar için adımlarını kararlılıkla atmaya devam edeceğini vurguladı.

Erdoğan konuşmasının sonunda ekonomiye dair mesajlar vererek, bölgesel krizlerin etkilerine rağmen istihdam, ihracat, tarım ve turizm gibi alanlarda hedeflere bağlı kalınacağını, emtia fiyat dalgalanmalarının etkilerinin asgari düzeye indirilmesi için tedbirlerin sürdürüleceğini belirtti. Türkiye'nin 'doğru yolda' olduğunu, 86 milyon vatandaşın emaneti olan devletin ehil kadrolarla yönetildiğini ifade ederek rehavete kapılmadan hedeflere yürüneceğini söyledi.

Programın devamında Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası bölge valileri ve şehit aileleriyle bir araya gelmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı geceyi Ahlat'ta geçirdikten sonra sabah saatlerinde Muş’un Malazgirt ilçesine geçecek.

Öne çıkan ifadeler: Cumhurbaşkanı, Ahlat'taki konuşmasında mutabakatın terörle mücadelede güveni tazelediğini; toplumun farklı kesimlerinin birlikteliğinin sürecin başarısı için şart olduğunu vurguladı.

MALAZGİRT ZAFERİ’NİN 955’İNCİ YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA ÖĞLE SAATLERİNDE BİTLİS’İN AHLAT İLÇESİNE GELEN CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, CUMHURBAŞKANLIĞI AHLAT KÜLLİYESİNDE KABİNE TOPLANTISINA BAŞKANLIK ETTİ.