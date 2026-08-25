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Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit aileleriyle gönül sofrasında buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit aileleriyle yemekte bir araya geldi; buluşmada acılar paylaşıldı, talepler dinlendi ve taziye mesajları iletildi.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 20:39

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EDİTÖR: Elif Demir

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit aileleriyle gönül sofrasında buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehit aileleriyle buluşması:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit aileleriyle yemekte bir araya geldi. Görüşmede Erdoğan, şehitlere rahmet dileyerek ailelere başsağlığı ve taziyelerini iletti.

Buluşmanın içeriği:

Yemek eşliğinde gerçekleşen buluşmada aileler duygularını paylaştı, şehitlerin hatıraları anıldı. Katılım samimi bir sohbet havasında geçti ve ailelerin duygu ve düşüncelerine yer verildi.

Ailelerin talepleri ve karşılıklı diyalog:

Aileler taleplerini aktardı; şehit aileleri olarak yaşadıkları sıkıntılar ve beklentileri dile getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan dinledi ve taziye mesajlarını yineledi.

Buluşma, ailelerle güçlü bir empati ve dayanışma mesajı paylaşılması ile sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit aileleri yemekte bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit aileleri yemekte bir araya geldi

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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