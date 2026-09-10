Erdoğan başkanlığında AK Parti MKYK sunumlar eşliğinde TBMM gündemini ele aldı

AK Parti MKYK toplantısı yapıldı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi'nde toplandı. Toplantı, saat 17.13'te başladı ve parti yöneticileri ile yetkililer bir araya geldi.

Toplantıda ele alınacak başlıklar:

Gündemde, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından yapılacak sunumlar yer aldı. Ayrıca toplantıda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) yürüttüğü çalışmaların ele alınacağı bildirildi.

Toplantının önemi ve beklentiler:

Parti içinde düzenlenen MKYK toplantıları, yürütülecek mevzuat ve yerel yönetim uygulamalarının koordinasyonunu sağlaması açısından önemli kabul ediliyor. Bu oturumda yapılacak sunumların, hem maliye politikaları hem de yerel yönetim stratejileri açısından parti kararlarına zemin hazırlaması bekleniyor.

AK Parti MKYK toplandı