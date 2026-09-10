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Türkiye ve İtalya bakanlıkları sosyal güvenlikte ortak çalışma zaptı imzaladı

Vedat Işıkhan ile Marina Elvira Calderone, sosyal güvenlik, çalışma hayatı ve mesleki eğitim odaklı bir işbirliği mutabakat zaptı imzaladı.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 18:54

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EDİTÖR: Elif Demir

Türkiye ve İtalya bakanlıkları sosyal güvenlikte ortak çalışma zaptı imzaladı

Mutabakatın kapsamı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile İtalya Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Marina Elvira Calderone arasında iki bakanlık arasında bir İşbirliği Mutabakat Zaptı imzalandı. Bakan Işıkhan, imzaya ilişkin sosyal medya paylaşımında anlaşmayı Türkiye-İtalya ilişkilerine katkı sunacak önemli bir adım olarak nitelendirdi.

Ortak çalışma grubu ve öncelikler

Metinde belirtildiği üzere, mutabakat zaptı kapsamında önümüzdeki dönemde kurulacak olan Ortak Çalışma Grubu aracılığıyla bakanlıklar arasında kurumsal düzeyde bilgi ve tecrübe paylaşımı hedefleniyor. Özellikle sosyal güvenlik, çalışma hayatı ve mesleki eğitim alanlarında ortak projelerin yürütülmesi öncelikli olacak.

Beklenen sonuçlar

Bakan Işıkhan'ın ifadesine göre bu işbirliği, ikili diyaloğu güçlendirecek ve vatandaşların haklarının korunup güçlendirilmesine yönelik faaliyetlerin sürdürülmesini sağlayacak. Anlaşma, iki ülke makamları arasında düzenli temas ve deneyim paylaşımını kurumsallaştırmayı amaçlıyor.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT IŞIKHAN, İTALYA CUMHURİYETİ ÇALIŞMA VE SOSYAL POLİTİKALAR...

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT IŞIKHAN, İTALYA CUMHURİYETİ ÇALIŞMA VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANI MARİNA ELVİRA CALDERONE İLE İKİ BAKANLIK ARASINDA 'İŞBİRLİĞİ MUTABAKAT ZAPTI'NI İMZALADIKLARINI DUYURDU.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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