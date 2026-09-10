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Silahsızlandırma çalışmaları ve SDG'nin feshi sonrası entegrasyon izleniyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ilgili kurumların silahsızlandırma çalışmalarını sürdürdüğünü, SDG'nin feshedildiğini ve entegrasyonun izlendiğini söyledi.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 18:58

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EDİTÖR: Merve Çelik

Silahsızlandırma çalışmaları ve SDG'nin feshi sonrası entegrasyon izleniyor

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yürütülen sürece dair değerlendirmelerde bulundu. Çelik, güvenlik ve idari adımların eş zamanlı ilerletildiğini belirterek, ilgili kurumların sahadaki çalışmaları sürdürdüğünü vurguladı.

silahsızlandırma sürecine ilişkin değerlendirme:

"Silahsızlandırma kapsamında ilgili kurumlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar", diyen Çelik, sürecin koordinasyonunun önemine işaret etti. Ayrıca "Şu anda SDG feshedildi, oradaki entegrasyon sürecini takip etmeye devam ediyoruz" ifadeleriyle fesih sonrası entegrasyon mekanizmalarının izlendiğini aktardı.

bölgesel ideoloji ve güvenlik vurgusu:

Çelik, etnik veya dinî temelli ayrılıkçılık iddialarına ilişkin görüşlerini paylaşırken, bölgedeki bazı örgüt ve ideolojilerin dış çıkarlarla bağlantılarına dikkat çekti. "Bunlar o sebeple etnik gruplar ya da dinî gruplar adına ayrılıkçılık peşinde koşanların, çalışanların, örgütlerinin adı ne olursa olsun, örgütlerinin savunduğu ideoloji ne olursa olsun ya da örgütlerinin ifade ettiği hedefler veya dayandıklarını iddia ettikleri sosyoloji ne olursa olsun, genelde Siyonizm’in bölgedeki çıkarlarına hizmet ettiğini gördük" sözleriyle güvenlik perspektifini özetledi.

Çelik, son olarak vatan korumasına dikkat çekerek, "Kahraman gazilerimizin ve şehitlerimizin fedakârlıklarıyla, terör vasıtasıyla ülkemize verilmek istenen zararlar her zaman engellenmiştir" dedi ve güvenlik güçlerinin rolünü vurguladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: &quot;Silahsızlandırma kapsamında ilgili kurumlarımız çalışmalarını...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Silahsızlandırma kapsamında ilgili kurumlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar"

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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