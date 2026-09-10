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Görev değişikliği: Meriç Dede Giresun'a, Onur Yılmaz Iğdır'a atandı

HSK Birinci Dairesi, 10 Eylül 2026 tarihli kararıyla Meriç Dede'yi Giresun'a, Onur Yılmaz'ı ise Iğdır'a başsavcı olarak atadı.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 18:52

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EDİTÖR: Serkan Varol

Görev değişikliği: Meriç Dede Giresun'a, Onur Yılmaz Iğdır'a atandı

HSK kararı ve atama kapsamı:

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi, 10 Eylül 2026 tarihinde üye tam sayısıyla toplanarak bazı adli yargı hakim ve cumhuriyet savcılarının naklen atamalarını karara bağladı. Kurulun 1697 sayılı kararı çerçevesinde yapılan düzenlemeler, görev değişiklikleri ve boşalan pozisyonların doldurulmasını içeriyor.

başsavcı atamaları:

Karar kapsamında, Iğdır Cumhuriyet Başsavcısı Meriç Dede Giresun Cumhuriyet Başsavcılığına atanırken, Dede'den boşalan Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı görevine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Onur Yılmaz getirildi. Atamalar, ilgili makamların unvanları korunarak naklen gerçekleştirildi.

diğer naklen atamalar ve oy sonucu:

Ayrıca İstanbul Hakimi Merve Coşkun Yılmaz Iğdır Hakimliği görevine atandı. Söz konusu naklen atamalara HSK Birinci Dairesi tarafından oybirliğiyle karar verildi ve atama kararları resmi kayıtlara geçirildi.

MERİÇ DEDE GİRESUN&#039;A, ONUR YILMAZ IĞDIR&#039;A BAŞSAVCI OLARAK ATANDI

MERİÇ DEDE GİRESUN'A, ONUR YILMAZ IĞDIR'A BAŞSAVCI OLARAK ATANDI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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