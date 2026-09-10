Tokayev: TDT ile iş birliği ülkelerimizin dayanışmasını derinleştiriyor

Tokayev'in değerlendirmesi:

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkesinin ev sahipliğinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) İçişleri Bakanları 3. Toplantısı çerçevesinde yaptığı konuşmada, üye ülkeler arasındaki bağların güçlendiğini ifade etti. Tokayev, konuşmasında "Ülkelerimizi tarihi geçmişimiz, benzer dil ve geleneklerimiz ile ortak çıkarlarımız birbirine bağlıyor. Türk Devletleri Teşkilatı, dostluğumuzun güçlenmesine büyük katkı sağlıyor" sözlerine yer verdi.

Toplantıya Kırgızistan, Türkiye, Özbekistan ve Kazakistan içişleri bakanları katıldı; Türkiye'yi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi temsil etti. Ayrıca açıklamada, TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev'in de görüşmede hazır bulunduğu belirtildi.

içişleri iş birliğinin kapsamı ve önemi:

Tokayev, TDT kapsamında üye devletler arasında yalnızca diplomatik ilişkilerin değil, kolluk kuvvetleri düzeyindeki iş birliğinin de arttığını vurguladı. Buna göre teşkilat, sınır güvenliği, bilgi paylaşımı ve ortak eğitim çalışmaları gibi alanlarda etkileşimi derinleştiriyor. Cumhurbaşkanı, içişleri bakanlarıyla gerçekleştirilen görüşmenin bu çerçevede "özel bir öneme sahip" olduğunu belirtti ve bölgesel güvenlik ile hukukun üstünlüğü konularında eşgüdüm çağrısında bulundu.

küresel riskler ve ülke içi reformlar:

Konuşmasında küresel konjonktürün giderek daha istikrarsız ve öngörülemez hale geldiğini söyleyen Tokayev, buna rağmen üye ülkeler için yeni fırsatların da ortaya çıktığını kaydetti. İlerleme ve refah hedeflerine ulaşmak için kararlı ve hızlı hareket etmenin gerekliliğine dikkat çekti.

Bu amaçla Kazakistan'da kapsamlı reformların uygulandığını belirten Cumhurbaşkanı, mart ayında düzenlenen ulusal referandum sonucunda yeni anayasanın kabul edildiğini hatırlattı. Tokayev, yeni anayasanın insan hak ve özgürlüklerinin korunması ile kanun ve düzenin sağlanmasını devletin sarsılmaz ilkeleri olarak belirlediğini vurguladı. Ayrıca anayasaya uygun olarak ülkesinde yeni bir siyasi makam olan cumhurbaşkanı yardımcılığı oluşturulduğunu ve yeni hükümetin göreve başladığını ifade etti.

Tokayev'in açıklamaları, TDT çatısı altında artan iş birliği vurgusu ile Kazakistan'ın iç ve dış politika gündemindeki reform ajandasını bir arada gösterdi.

KAZAKİSTAN CUMHURBAŞKANI KASIM CÖMERT TOKAYEV, ÜLKESİNİN EV SAHİPLİĞİ YAPTIĞI TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI (TDT) İÇİŞLERİ BAKANLARI 3. TOPLANTISI KAPSAMINDA, KIRGIZİSTAN, TÜRKİYE, ÖZBEKİSTAN VE KAZAKİSTAN İÇİŞLERİ BAKANLARIYLA BİR ARAYA GELDİ.