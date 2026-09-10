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Foça'da siyasi yön değişimi: başkan Saniye Bora Fıçı AK Parti'ye geçti

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, Ankara'daki törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rozetini takmasıyla AK Parti'ye katıldı.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 18:51

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EDİTÖR: Merve Çelik

Foça'da siyasi yön değişimi: başkan Saniye Bora Fıçı AK Parti'ye geçti

Foça başkanının parti değişikliği:

Saniye Bora Fıçı, İzmir'in Foça ilçesindeki belediye başkanlığı görevini sürdüreceğini belirterek, Ankara'da düzenlenen törende resmi olarak AK Parti'ye katıldı. Gün içinde kadın belediye başkanları toplantısına katılan Fıçı, partisinden istifa etmesinin ardından başkentteki Genel Merkez'e giderek üyelik sürecini tamamladı.

Rozet töreni ve protokol:

AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen törende rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. Törende yapılan takdimle, Foça kamuoyunda uzun süredir konuşulan geçiş resmiyet kazandı. Fıçı'nın katılımı merkezde düzenlenen törenle duyuruldu ve üyelik işlemleri tarafların katılımıyla tamamlandı.

Belediye başkanlığı görevinin devamı:

Fıçı, bundan sonraki dönemde Foça Belediye Başkanlığı görevini AK Parti çatısı altında yürütecek. Parti değişikliğinin yerel yönetim çalışmalarına nasıl yansıyacağı, belediye hizmetleri ve Meclis içi ilişkiler bakımından takip edilecek.

FOÇA BELEDİYE BAŞKANI SANİYE BORA FIÇI AK PARTİ’YE KATILDI

FOÇA BELEDİYE BAŞKANI SANİYE BORA FIÇI AK PARTİ’YE KATILDI

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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