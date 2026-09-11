Erdoğan Bursa'nın 104. yıl gururunu paylaştı

Erdoğan'ın bursa kutlamasına ilişkin mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı münasebetiyle Bursa Valiliği aracılığıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Mesajda, İstiklal mücadelesi'ne değinilerek milletin bağımsızlığa sahip çıkma kararlılığı ve şehit ile gazilerin fedakârlıkları vurgulandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumhuriyetin kazanımlarını koruma ve geleceğe taşıma azmiyle çalışmaya devam edileceğini belirtti.

Kortej yürüyüşü ve törenler:

Bursa'da kutlamalar büyük bir coşkuyla sürdü. Gaziler, il protokolü ve vatandaşların katılımıyla Tophane'den Heykel Atatürk Anıtı'na kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Program, halk oyunları ekibi, mehteran ve Tahtakıran kılıç kalkan ekibinin gösterileriyle devam etti ve kentteki anma havası etkinliklerle pekiştirildi.

Vali Erol Ayyıldız'ın anma sözleri:

Bursa Valisi Erol Ayyıldız da yaptığı açıklamada, millî mücadele kahramanları ve şehitler için rahmet ve minnet dileklerini iletti. Vali Ayyıldız, hayatta olan gazilere sağlık ve huzur temennisinde bulunarak, "Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Millî Mücadele'mizin bütün kahramanlarını, vatanımızın bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kutlama mesajlarında ve törenlerde öne çıkan vurgu, Bursa'nın kurtuluş gününün milletçe hissedilen gururu ve bağımsızlığa karşı gösterilen kararlılıktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yerel yetkililerin mesajlarıyla, 104. yıl dönümü anma ve kutlama faaliyetleri kamuoyuna iletilmiş oldu.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN BURSA'NIN KURTULUŞUNUN 104. YILI MÜNASEBETİYLE KUTLAMA" MESAJI GÖNDERDİ.