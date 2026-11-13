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Ticaret yollarında esnafla buluşan başkan destek sözü verdi

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, 1. ve 2. Ticari Yol esnafını ziyaret ederek taleplerini dinledi ve destek sözü verdi.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 16:50

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EDİTÖR: Elif Demir

Ticaret yollarında esnafla buluşan başkan destek sözü verdi

ziyaretin ayrıntıları:

Saha çalışmalarını aralıksız sürdüren AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, kentin yoğun ticaret akslarından 1. Ticari Yol ve 2. Ticari Yol üzerindeki dükkanları tek tek dolaşarak esnafı ziyaret etti.

Subaşıoğlu, esnafa hayırlı işler dileyip vatandaşlarla samimi sohbetlerde bulundu ve bölge esnafının taleplerini, önerilerini not aldı. Ziyaret sırasında dükkan sahiplerinin gündelik işletme şartları, müşteri yoğunluğu ve yerel ekonomiye katkıları üzerine gözlemler paylaşıldı.

talepler ve değerlendirme:

Muhammet Subaşıoğlu şu ifadeleri kullandı: Denizli’mizin ticari hayatına can veren esnafımızla bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. 1. ve 2. Ticari Yol esnafımızın sıcak karşılaması bizlere her zaman güç veriyor. AK Parti olarak dün olduğu gibi bugün de esnafımızın yanındayız; onların taleplerini dinlemeye, sorunlarına çözüm üretmeye devam edeceğiz.

Bu açıklama, ziyaretin esnafla doğrudan iletişim kurma ve pratik talepleri yerinde tespit etme amacını ortaya koydu. Subaşıoğlu ve beraberindeki teşkilat mensupları, gelen talepleri not alarak ilgili birimlerle paylaşacaklarını belirtti.

esnafın yanıtı ve kapanış:

Bölge esnafı, ziyaretin kendilerine sorunlarını doğrudan iletme imkânı sunduğunu belirterek memnuniyetini dile getirdi ve Başkan Subaşıoğlu ile teşkilat üyelerine teşekkür etti. Görüşmeler, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sonlandırıldı.

AK PARTİ DENİZLİ İL BAŞKANI MUHAMMET SUBAŞIOĞLU, KENTİN TİCARET MERKEZLERİNDEN 1. TİCARİ YOL VE 2....

AK PARTİ DENİZLİ İL BAŞKANI MUHAMMET SUBAŞIOĞLU, KENTİN TİCARET MERKEZLERİNDEN 1. TİCARİ YOL VE 2. TİCARİ YOL ESNAFINI ZİYARET EDEREK TALEP VE ÖNERİLERİNİ DİNLEDİ.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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