Gündem İzmir: hizmet ve eser odaklı siyaset

AK Parti İzmir teşkilatı Bornova'da bir araya geldi

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Bornova İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda partisinin önceliklerini ve İzmir'e yönelik yaklaşımını anlattı. Toplantıya AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız, AK Parti Bornova İlçe Başkanı Cihan Dağlıer ile teşkilat mensupları katıldı.

Sokakta siyaset, gönüllere hizmet:

Saygılı konuşmasına toplantının hayırlara vesile olmasını dileyerek başladı ve AK Parti'nin kuruluşundan bu yana süregelen siyaset anlayışını vurguladı. Konuşmasında hareketin mayasında millet, hizmet, eser ve Türkiye sevdası olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen 24 yıllık sürecin ülkeye kazandırdığı kazanımlara dikkat çeken Saygılı, "Nice engelleri aştık, nice badireleri geride bıraktık. Ama hiçbir zaman milletimizden kopmadık" dedi.

Saygılı, Türkiye'nin son iki dekadaki değişimini hizmet ve yatırım ekseninde anlatarak, kendi savunma sanayisini geliştiren, teknolojisini üreten ve küresel meselelerde söz sahibi bir ülke konumuna yükseldiğini ifade etti. Bu çerçevede partinin hedefinin Türkiye Yüzyılı vizyonunu ilerletmek olduğunu belirtti.

Teşkilat çalışmaları ve yeni katılımlar:

İzmir teşkilatının yıl boyunca sahada olduğunu vurgulayan Saygılı, AK Parti mensuplarının mahallede, düğünde, cenazede, sevincinde ve hüznünde vatandaşın yanında bulunduğunu söyledi. "Gönüllere girmek samimiyet ister, emek ister, fedakârlık ister" sözleriyle teşkilatın kalıcı bağlar kurma anlayışını öne çıkardı ve teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

Toplantıda ayrıca partiye son dönemde katılan belediye başkanlarına ilişkin değerlendirmelere yer verildi. Saygılı, "AK Parti kurulduğu günden bugüne büyüyen, güçlenen ve milletimizin teveccühünü kazanan bir parti olmuştur" diyerek, yolsuzluğa, rüşvete ve ahlaksızlığa bulaşmamış herkese kapılarının açık olduğunu yineledi. Özellikle son dönemde AK Parti ailemize katılan Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı ve Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız ile diğer belediye başkanlarına hoş geldiniz dileklerini iletti.

Saygılı, "Bizim gündemimiz bellidir. Bizim gündemimiz İzmir’dir, İzmirlidir. Bizim gündemimiz hizmettir, eserdir, Türkiye’dir" ifadeleriyle partinin yerel odaklı hizmet anlayışını özetledi ve İzmir teşkilatına, kadın ve genç kadrolara duyduğu güveni vurguladı.

Konuşmasının sonunda Saygılı, Bornova ve İzmir teşkilatlarına güvendiğini belirterek, "İlk günkü aşkla, ilk günkü heyecanla çalışmaya devam edeceğiz. İzmir için, Türkiye için durmadan, yorulmadan çalışacağız" mesajını paylaştı.

AK PARTİ İZMİR İL BAŞKANI BİLAL SAYGILI, BORNOVA İLÇE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN İLÇE DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI’NDA KONUŞTU.