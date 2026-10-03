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Erdoğan Teknofest ziyaretinde somadaki ihmallere ilişkin net mesaj verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'daki TEKNOFEST ziyaretinde Soma'daki ihmallerle ilgili sorumluların yargı önünde hesap vereceğini vurguladı.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 16:18

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Merve Çelik

Erdoğan Teknofest ziyaretinde somadaki ihmallere ilişkin net mesaj verdi

Erdoğan TEKNOFEST Güneydoğu etkinlik alanını ziyaret etti:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST Güneydoğu) etkinlik alanını ziyaret etti.

Soma kazasına ilişkin değerlendirme:

Ziyaret sırasında Erdoğan, Soma maden ocağı kazasına değinerek, "İhmali veya suçu olan kim varsa hesabını mutlaka verecektir" dedi ve bu konuda kararlılık mesajı verdi. İhmali veya suçu olanların hesabını vereceği ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;(Soma maden ocağı kazası) İhmali veya suçu olan kim varsa hesabını mutlaka...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Soma maden ocağı kazası) İhmali veya suçu olan kim varsa hesabını mutlaka verecektir"

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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