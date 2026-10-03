Erdoğan Teknofest ziyaretinde somadaki ihmallere ilişkin net mesaj verdi

Erdoğan TEKNOFEST Güneydoğu etkinlik alanını ziyaret etti:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST Güneydoğu) etkinlik alanını ziyaret etti.

Soma kazasına ilişkin değerlendirme:

Ziyaret sırasında Erdoğan, Soma maden ocağı kazasına değinerek, "İhmali veya suçu olan kim varsa hesabını mutlaka verecektir" dedi ve bu konuda kararlılık mesajı verdi. İhmali veya suçu olanların hesabını vereceği ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Soma maden ocağı kazası) İhmali veya suçu olan kim varsa hesabını mutlaka verecektir"