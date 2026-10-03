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Çiğli meclisinde tansiyon yükseldi: başkana su şişesi fırlatıldı

Çiğli Belediye Meclisi'nin ilk toplantısında, başkan Onur Emrah Yıldız'ın parti değişimi sonrası tansiyon yükseldi; bir partili başkana su şişesi attı.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 16:37

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EDİTÖR: Merve Çelik

Çiğli meclisinde tansiyon yükseldi: başkana su şişesi fırlatıldı

toplantı öncesi güvenlik önlemleri ve tepkiler:

İzmir'in Çiğli ilçesinde, Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) AK Parti'ye geçişinin ardından yapılan ilk belediye meclisi toplantısında gerginlik hakim oldu. 1 Ekim Perşembe günü çoğunluk sağlanamadığı için yapılamayan oturumun ardından bugün saat 14.00'te toplanan meclis öncesinde, belediye binası çevresinde emniyet güçleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı.

Güvenlik uygulamalarına tepki gösteren YENİ Partili meclis üyesi Bülent Bingöl, uygulamaları eleştirerek, "Belediye meclisleri halka açıktır. Güvenliği sağlamak zabıtanın görevidir. Biz içeri girerken sivil polisler ve emniyet kameraları tek tek meclis üyelerini çekti. Bu talep sayın başkandan gelmiş. Halkından korkanın korkusu hiçbir şeye benzemez" ifadelerini kullandı.

salonda yükselen tansiyon ve müdahale:

Başkan Yıldız'ın salona girişinin ardından gerilim arttı; YENİ Parti ve CHP'li bazı üyeler masalara vurarak protestolarını sürdürdü. Protesto sırasında YENİ Parti İzmir İl Yöneticisi Barış Ballıkaya, Başkan Yıldız'a su şişesi fırlattı. Olayın ardından Yıldız zabıtaya talimat vererek, "Barış Ballıkaya'yı dışarı atar mısınız? Sayın müdürüm muhatap olmayın, dışarı atın direkt. Protestonun nasıl yapıldığını bilmeyen bir gruba karşı nazik davranmayın" dedi.

Ballıkaya, zabıta ekiplerince salondan çıkarılırken, muhalefet meclis üyeleri tepki olarak masalara vurmaya devam etti ve oturum kısa süreli gerginlik gölgesinde ilerledi.

çekim uyarısı ve oturumun devamı:

Salondaki olaylar yatıştıktan sonra oturuma devam eden Başkan Yıldız, meclis üyelerini görüntü almamaları konusunda uyardı. Yıldız, emniyetten gelen uyarıyı aktardığını belirterek üyeleri, "Bireysel çekim yaparsanız dışarı çıkartılacaksınız" sözleriyle uyardı ve cep telefonu ile kayıt yapılmasına müsaade edilmeyeceğini bildirdi. Toplantı, yaşanan gerginliklerin gölgesinde sürdü.

İZMİR&#039;İN ÇİĞLİ İLÇESİNDE, BELEDİYE BAŞKANI ONUR EMRAH YILDIZ&#039;IN PARTİ DEĞİŞTİRMESİNİN ARDINDAN...

İZMİR'İN ÇİĞLİ İLÇESİNDE, BELEDİYE BAŞKANI ONUR EMRAH YILDIZ'IN PARTİ DEĞİŞTİRMESİNİN ARDINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN İLK MECLİS TOPLANTISINDA GERGİN ANLAR YAŞANDI. SIRALARA VURULARAK PROTESTO EDİLEN BAŞKAN YILDIZ'A BİR PARTİLİ TARAFINDAN SU ŞİŞESİ FIRLATILDI.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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