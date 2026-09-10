Ereğli'de ağaçlık ve kuru ot yangınları itfaiye müdahalesiyle kontrol altına alındı

ilk yangın: Toros Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda:

Edinilen bilgiye göre Konya'nın Ereğli ilçesinde Toros Mahallesi'nde, yüksekokulun arka kısmındaki ağaçlık alanda yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

ikinci yangın: cezaevi arkası ve Adana-Konya kara yoluna yakın nokta:

İlçedeki diğer yangın ise kapalı cezaevi arkasındaki kuru otların bulunduğu alanda başladı. Alevlerin yükselmesi sonucu bölgede yoğun duman oluştu; bu durum özellikle Adana-Konya kara yoluna yakın kesimlerde görüşü etkiledi. Vatandaşların ihbarı ile sevk edilen itfaiye ekipleri, yangının çevreye ve yakın alanlara sıçramasını önleyerek yangını tamamen söndürdü.

Her iki olayda da herhangi bir can kaybı veya yaralanma bildirilmedi. Ekiplerin zamanında müdahalesi, yangınların daha geniş bir alana yayılmasını engelledi ve olası zararlar minimize edildi.

Olaylarla ilgili olarak polis ve itfaiye ekipleri tarafından tahkikat başlatıldı; yetkililer yangın çıkış nedenini belirlemeye çalışıyor.

KONYA'NIN EREĞLİ İLÇESİNDE İKİ FARKLI NOKTADA YANGIN ÇIKARKEN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE YANGINLAR ÇEVREYE SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ.