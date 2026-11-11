Ereğli’de fidanlar gelecek için toprakla buluştu

Ereğli'de 11 Kasım'da fidan dikimi gerçekleştirildi

Konya'nın Ereğli ilçesinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen 'Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış' etkinliğinde fidanlar toprakla buluşturuldu. Organizasyon, ilçenin yeşil alanlarını artırma hedefiyle gerçekleştirildi.

etkinlik koordinasyonu ve yer seçimi:

Etkinlik, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ile Ereğli Kaymakamlığı iş birliğiyle hayata geçirildi. Fidan dikimi, Konya yolu üzerindeki Ereğli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) giriş bölümünde yapıldı ve alanın peyzajına katkı sağlanması amaçlandı.

katılımcılar ve mesajlar:

Protokol üyeleri, vatandaşlar, öğrenciler ve kurum temsilcilerinin katıldığı organizasyonda, katılımcılar birlikte kürek sallayarak fidanları toprakla buluşturdu. Programda konuşan Ereğli Kaymakamı Fatih Genel, daha yeşil bir çevre için ağaçlandırmanın hayati önemine dikkat çekti ve doğaya sahip çıkma bilincinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Etkinlikte dikilen fidanlara can suları verilerek bakımına başlandı. Yerel yetkililer, benzer çalışmaların sürdürüleceğini ve toplumun her kesiminin bu tür kampanyalara katılımının önemini vurguladı.

KONYA'NIN EREĞLİ İLÇESİNDE 11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN "GELECEĞE NEFES, DÜNYAYA BARIŞ" ETKİNLİĞİNDE 300 FİDAN TOPRAKLA BULUŞTURULDU.