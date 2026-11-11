Dolar 50,2273 +0,02%
Euro 55,8615 -0,42%
Bist 11.728,87 +0,57%
Altın Gram 6.532,85 +0,38%
EUR/USD 1,1119 -0,43%
Brent Petrol 92,78 +1,41%
--°

Ereğli’de fidanlar gelecek için toprakla buluştu

Konya'nın Ereğli ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde düzenlenen 'Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış' etkinliğinde fidanlar OSB girişine dikildi.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 14:55

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Ereğli’de fidanlar gelecek için toprakla buluştu

Ereğli'de 11 Kasım'da fidan dikimi gerçekleştirildi

Konya'nın Ereğli ilçesinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen 'Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış' etkinliğinde fidanlar toprakla buluşturuldu. Organizasyon, ilçenin yeşil alanlarını artırma hedefiyle gerçekleştirildi.

etkinlik koordinasyonu ve yer seçimi:

Etkinlik, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ile Ereğli Kaymakamlığı iş birliğiyle hayata geçirildi. Fidan dikimi, Konya yolu üzerindeki Ereğli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) giriş bölümünde yapıldı ve alanın peyzajına katkı sağlanması amaçlandı.

katılımcılar ve mesajlar:

Protokol üyeleri, vatandaşlar, öğrenciler ve kurum temsilcilerinin katıldığı organizasyonda, katılımcılar birlikte kürek sallayarak fidanları toprakla buluşturdu. Programda konuşan Ereğli Kaymakamı Fatih Genel, daha yeşil bir çevre için ağaçlandırmanın hayati önemine dikkat çekti ve doğaya sahip çıkma bilincinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Etkinlikte dikilen fidanlara can suları verilerek bakımına başlandı. Yerel yetkililer, benzer çalışmaların sürdürüleceğini ve toplumun her kesiminin bu tür kampanyalara katılımının önemini vurguladı.

KONYA&#039;NIN EREĞLİ İLÇESİNDE 11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN &quot;GELECEĞE...

KONYA'NIN EREĞLİ İLÇESİNDE 11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN "GELECEĞE NEFES, DÜNYAYA BARIŞ" ETKİNLİĞİNDE 300 FİDAN TOPRAKLA BULUŞTURULDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Didim'in yeşil geleceği Zeytin Park ile başladı
images

Geleceğe nefes: Muş'ta fidanlarla yeşeren bir gün
images

Güroymak'ta geleceğe nefes: 11 kasım'da fidanlar toprakla buluştu
images

yangından zarar gören alanlarda ilk fidanlar toprakla buluştu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Altı şüpheli 2019'dan bu yana kayıp Sefa Soyalp dosyasında adliyeye sevk edildi

Düzce'nin deprem hafızası: Makas'tan 12 kasım anması

Söke pazaryerinde esnafla sahada başkan Arıkan talepleri dinledi

Didim'in yeşil geleceği Zeytin Park ile başladı

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Yedekli yerli bulut çözümleri küçük işletmelerin erişimine açılıyor

Gece saatlerinde Şabaniye'de otomobil refüje çarptı, sürücü yaralandı

Kızılcabölük'ün ortak hafızası Kavak Kahvesi yeniden hizmette