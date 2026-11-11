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Malatya'nın küllerinden doğuşunu uluslararası sahnede anlatacak Er

Malatya Büyükşehir Başkanı Sami Er, COP31 panellerinde 6 Şubat depremleri sonrası şehrin yeniden inşa ve iklim dirençli dönüşümünü uluslararası katılımcılara sunacak.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 14:56

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EDİTÖR: Aslı Han

Malatya'nın küllerinden doğuşunu uluslararası sahnede anlatacak Er

Malatya'nın dönüşümünü uluslararası platforma taşıma çabası:

Malatya, 6 Şubat depremlerinin ardından başlattığı kapsamlı yeniden inşa ve dönüşüm sürecini Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında dünya kamuoyuna anlatacak. Türkiye’nin ilk kez ev sahipliği yaptığı ve Antalya’da düzenlenen konferans, "Geleceğin COP’u-Uygulama COP’u" yaklaşımıyla iklim alanında diyalog, uzlaşı ve aksiyona odaklanıyor.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, COP31’in hazırlık ve uygulama safhasında kentinin tecrübesini paylaşmak üzere bir dizi panelde konuşmacı olarak yer alacak. Başkan Er’in katılımı, kentin afet sonrası toparlanma hikâyesini ve iklim dirençli kent tasarımına dönük adımlarını uluslararası ölçekte görünür kılmayı amaçlıyor.

Malatya'nın hazırlık süreci ve uluslararası toplantı:

Malatya Büyükşehir Belediyesi, COP31’e hazırlık sürecinde uluslararası katılımlı bir toplantıya ev sahipliği yaptı. "COP31’e Giden Süreçte İklim Dirençli Şehirlerin Geliştirilmesi: Taahhütlerden Eyleme" başlıklı etkinlik yoğun katılım ile gerçekleştirildi ve şehirlerin iklim değişikliği ve afetlere karşı dayanıklılığını artırmaya yönelik uygulamalar ele alındı.

Bu hazırlık toplantısında Malatya’nın kentsel dönüşüm ve afet yönetimi yaklaşımları detaylandırıldı; planlama, altyapı güçlendirme ve toplum odaklı iyileştirme adımları tartışıldı. Başkan Er, yapılan çalışmaların COP31 panellerinde uluslararası ortaklarla paylaşılacağını belirtti.

COP31 panellerinde Malatya'nın anlatılacak konuları:

Başkan Er, COP31’in Mavi Bölgesi’nde 12 Kasım Perşembe günü düzenlenecek "COP31: Asrın İhyası ve Yerel Yönetim İş Birlikleri" başlıklı panelde Malatya’nın yeniden inşa sürecine ilişkin sunum yapacak. Sunumda kentin hasar tespiti, önceliklendirme kararları ve sürdürülebilir yeniden inşa uygulamaları aktarılacak.

Er ayrıca 17 Kasım’da da iki ayrı panelde yer alarak Malatya’nın dirençli şehir inşası sürecini, uygulama örneklerini ve geleceğe dönük hedeflerini uluslararası katılımcılarla paylaşacak. Bu oturumlar, Malatya’nın deneyiminin diğer yerel yönetimler ve uluslararası aktörlerle bilgi alışverişine dönüşmesini sağlayacak.

Konferans kapsamında yürütülen çalışmaların hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Er, organizasyonun altyapısının ve alan düzenlemelerinin başarılı olduğunu ifade etti ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile katkı sunan kurumlara teşekkür etti.

COP31, taraf ülke temsilcileri ve Avrupa Birliği’ni bir araya getirirken en üst düzey etkinliklerden biri olan COP31 Liderler Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Zirvede 6 kıtadan 95 ülke ve 102 lider yer aldı; Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de bu süreçte kentini temsil etti.

Malatya’nın COP31’te alacağı görünürlük, şehrin yeniden inşa sürecinin hem teknik boyutlarını hem de sosyal dayanışma ve iyileşme yönlerini uluslararası arenada anlatma fırsatı sunuyor. Başkan Er’in panellerde paylaşacağı deneyimler, benzer zorluklarla karşılaşan kentler için de yol gösterici olma potansiyeli taşıyor.

BAŞKAN ER, DÜNYA KAMUOYUNA YENİ MALATYA&#039;YI ANLATACAK

BAŞKAN ER, DÜNYA KAMUOYUNA YENİ MALATYA'YI ANLATACAK

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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