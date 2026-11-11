Edirne'de sabah sisleri Selimiye'nin siluetini örttü

sis etkisi ve görüş mesafesi:

Edirne'de sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. Kentin merkezinde, özellikle tarihi Selimiye Camii ve çevresi sisle kaplanarak yapıların siluetlerinin kaybolmasına neden oldu.

Gözlemlere göre görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar geriledi. Bu durum, hem kent dokusunun görünürlüğünü azalttı hem de günlük hayatı olumsuz etkiledi.

trafik, yayalar ve alınan önlemler:

Sis nedeniyle trafikte sürücüler zor anlar yaşadı; kavşak ve işlek caddelerde görüşün azalması polis ekiplerinin önlem almasına yol açtı. Yetkililer sürücüleri dikkatli olmaya ve hızlarını azaltmaya davet etti.

Ayrıca yayalar yoğun sis nedeniyle yön bulmakta ve yürürken güçlük çekti. Kent merkezinde hava sıcaklığı 14 derece olarak ölçüldü, sisli hava özellikle sabahın ilk saatlerinde etkili oldu.

Sisli koşulların aralıklarla sürebileceği belirtiliyor; yetkililer meteorolojik uyarılara dikkat edilmesi ve görüş mesafesinin azaldığı bölgelerde tedbir alınması gerektiğini vurguluyor.

EDİRNE'DE YOĞUN SİS ETKİLİ OLURKEN GÖRÜŞ MESAFESİ YER YER 50 METREYE KADAR DÜŞTÜ.