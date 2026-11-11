Adına fidan dikildi: İlhan Ongan'ın hatırası Yeşil Vatan'da yeşerecek

tören ve katılımcılar:

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü vesilesiyle Bilecik'te düzenlenen törenle, 11 Kasım 2025'te şehit düşen Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan anısına oluşturulan hatıra Yeşil Vatan Hatıra Ormanı'na fidanlar dikildi. Azerbaycan'dan dönerken Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan 20 askerden biri olan Ongan, 14 Kasım 2025'te binlerce kişinin katılımıyla Bilecik Şehitliği'ne defnedilmişti.

Törene Vali Faik Oktay Sözer, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, şehidin ailesi ile il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program, katılımcıların fidanları toprakla buluşturmasıyla son buldu ve oluşturulan hatıra ormanının şehidin anısını kuşaklara taşıyacağı vurgulandı.

valinin mesajı:

Vali Faik Oktay Sözer törende yaptığı konuşmada, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nün doğayı koruma ve gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakma bakımından önemine dikkat çekti. Sözer, dikilen her fidanın geleceğe bırakılan kıymetli bir miras olduğunu belirtti ve Yeşil Vatan Hatıra Ormanı'na yeni fidanlar kazandırmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Vali Sözer, hatıra ormanının manevi değerine işaret ederek, "Burada oluşturacağımız hatıra ormanını, 11 Kasım 2025 tarihinde şehit olan kahraman hemşehrimiz Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ın aziz hatırasına ithaf ediyoruz" ifadelerini kullandı. Sözer, şehidin şahadetinin birinci yıl dönümünde rahmet, minnet ve dualarla anıldığını söyledi.

hatıranın geleceğe taşınması:

Programa katılan aile üyeleri, il protokolü ve vatandaşlar birlikte fidan dikerek anma etkinliğini gerçekleştirdi. Tören sonrası yapılan değerlendirmelerde, Yeşil Vatan Hatıra Ormanı'na eklenen fidanların İlhan Ongan'ın adını ve hatırasını yaşatmada sembolik bir yol olacağı ifade edildi.

Vali Sözer ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan Milli Ağaçlandırma Seferberliği kapsamında kent genelinde yürütülen çalışmalara vurgu yaptı ve Bilecik'in doğal güzellikleri ile ormanlarının korunmasının önemini yineledi. Program, şehidin anısına yapılan dualar ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

11 KASIM 2025'TE ŞEHİT DÜŞEN BİLECİKLİ HAVA UÇAK BAKIM ASTSUBAY ÜSTÇAVUŞ İLHAN ONGAN'IN HATIRASI YEŞİL VATAN HATIRA ORMANI'NDA YAŞATILACAK.