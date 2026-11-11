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Trabzon Akçaabat'ta 3 bin 500 fidanla geleceğe nefes

11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü'nde Akçaabat Yaylacık Mahallesi'nde 3 bin 500 fidan dikildi; protokol, öğrenciler ve vatandaşlar etkinlikte buluştu.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 14:55

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EDİTÖR: Aslı Han

Trabzon Akçaabat'ta 3 bin 500 fidanla geleceğe nefes

Akçaabat'ta toplu fidan dikimiyle 'Geleceğe Nefes' çağrısı yapıldı

11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü kapsamında Trabzon'un Akçaabat ilçesi Yaylacık Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte 3 bin 500 fidan toprakla buluştu. "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" temasıyla gerçekleştirilen program, öğrenciler, öğretmenler ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

Program ve katılımcılar:

Etkinliğe Trabzon Vali Yardımcısı Dr. Ali Yılmaz, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay, Garnizon Komutanı Burak Yılmaz, Akçaabat Kaymakamı Abdullah Şahin, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim ve Orman Bölge Müdürü Ahmet Demirci'nin yanı sıra, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Adnan Topsakal, ilçe protokolü, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ile çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı. Katılımcılar etkinlik alanı olan Yaylacık Çimeni'nde fidan dikimi yaparak törende yer aldı.

Belediyenin üretim ve tarımsal destekleri:

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, törende belediyenin sera üretimine dikkat çekti. Başkan Ekim, 2022'de kurulan seralarda bugüne kadar yaklaşık 906 bin 476 mevsimlik çiçek ve süs bitkisi üretildiğini, ilçe parkları, bahçeleri ve ortak yaşam alanlarının belediyenin kendi üretimiyle düzenlendiğini aktardı. Ayrıca üreticilere yönelik çalışmalardan söz eden Ekim, yaklaşık 165 bin sebze fidesinin çiftçilere ücretsiz dağıtıldığını ve ilçede alternatif tarımsal üretimi desteklemek amacıyla oluşturulan yaklaşık 250 dönümlük aronya bahçesi projesinin bulunduğunu belirtti.

Program, katılımcıların birlikte fidan dikmesiyle sona erdi; etkinlik yerel yönetimlerin üretim ve destek politikalarını, toplumun ağaçlandırmaya katılımını görünür kıldı.

11 KASIM MİLLÎ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ KAPSAMINDA TRABZON&#039;UN AKÇAABAT İLÇESİNİN YAYLACIK MAHALLESİ’NDE 3...

11 KASIM MİLLÎ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ KAPSAMINDA TRABZON'UN AKÇAABAT İLÇESİNİN YAYLACIK MAHALLESİ’NDE 3 BİN 500 FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU. "GELECEĞE NEFES, DÜNYAYA BARIŞ" TEMASIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN ETKİNLİK, ÖĞRENCİLERİ, ÖĞRETMENLERİ VE VATANDAŞLARI YAYLACIK ÇİMENİ’NDE BİR ARAYA GETİRDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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