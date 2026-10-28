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Ereğli'den uluslararası piste: Nagehan Tutuş'un Güney Kore yolculuğu

Ereğli'den Güney Kore'ye giden Nagehan Tutuş, WTAF 2026 Korea Ulsan Dünya Şampiyonası'nda 140, 90 ve 70 metrede Türkiye'yi temsil edecek.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 09:52

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Ereğli'den uluslararası piste: Nagehan Tutuş'un Güney Kore yolculuğu

Hazırlık ve hedefler:

Karadeniz Ereğli ilçesinden yola çıkan Nagehan Tutuş, World Traditional Archery Federation tarafından düzenlenen WTAF 2026 Korea Ulsan Dünya Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek. Daha önce birçok uluslararası geleneksel okçuluk yarışmasına katılarak tecrübe edinen sporcu, bu kez 140, 90 ve 70 metrelik mesafelerde ok atacak.

Bu mesafelerde ilk kez yarışacak olmanın beraberinde getirdiği teknik ve psikolojik zorlukların farkında olduğunu ifade eden Tutuş, zorlu bir mücadele beklediğini ancak elinden gelenin en iyisini yapacağını belirtti. Ülkesi için sahada en iyi performansı sergilemeyi amaçlayan sporcu, hazırlık sürecinde odak ve dayanıklılığa vurgu yaptı.

Destek ve yerel dayanışma:

Tutuş, hazırlık ve yolculuk sürecinde kendisine destek veren Kdz. Ereğli halkına ve özellikle Yasin Çetin'e teşekkür etti. Desteklerin moral ve motivasyon açısından büyük önem taşıdığını, duaları ve yanındaki desteği hissetmenin kendisine güç verdiğini söyledi.

Yerel destek mesajları, sporcunun uluslararası alandaki temsil gücünü artıran unsurlardan biri olarak öne çıkıyor. Tutuş, hedefini net ifade ederek ay-yıldızlı bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmek istediklerini vurguladı.

Beklenen mücadele ve ilerleyen süreç:

WTAF 2026 Korea Ulsan Dünya Şampiyonası öncesi Nagehan Tutuş'un programa dahil ettiği uzun mesafeler, yarışma günlerinde hem teknik beceri hem de strateji gerektirecek. Sporcu ve ekibi, turnuvadan gelecek deneyimi kariyerlerinin ilerleyen dönemlerinde değerlendirip geliştirmeyi planlıyor.

Yarışma döneminde Tutuş'un performansı, Ereğli'den gelen desteklerle birlikte takip edilecek. Sporcu, ülkesi adına sahada en iyi sonucu almak için motive olduğunu ve katılımcılardan aldığı güçle mücadele edeceğini belirtti.

Hedef: ay-yıldızlı bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmek

NAGEHAN TUTUŞ (ARŞİV)

NAGEHAN TUTUŞ (ARŞİV)

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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