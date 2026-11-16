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Erenkent'te takla atan otomobilin sürücüsü hafif yaralandı

Van Edremit Erenkent Mahallesi'nde Skoda marka otomobil takla attı; sürücü E.A. hafif yaralandı, itfaiye ve sağlık ekipleri müdahale ederek hastaneye sevk etti.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 11:23

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Erenkent'te takla atan otomobilin sürücüsü hafif yaralandı

kaza ve müdahale:

Van’ın Edremit ilçesinde, ilçeye bağlı Erenkent Mahallesi sınırları içinde bir trafik kazası meydana geldi. Sürücü E.A. idaresindeki 35 BIE 660 plakalı Skoda marka otomobilin takla atması sonucu araçta hasar oluştu ve sürücü yaralandı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye ambulans, polis ekipleri ve Edremit İtfaiye Grup Amirliği sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışma ihtimaline karşı güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

yaralının durumu ve soruşturma:

Yaralı sürücü kazanın ardından araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi ve olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, kazayla ilgili inceleme başlattı; olay yerinde güvenlik önlemleri ve trafiğin düzenlenmesine dair çalışmalar yürütüldü.

Emniyet güçleri kazanın nedenine ilişkin değerlendirme yaparken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor ve yetkililer tarafından gerekli tespitler kayda geçiriliyor.

VAN’IN EDREMİT İLÇESİNDE OTOMOBİLİN TAKLA ATMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ...

VAN’IN EDREMİT İLÇESİNDE OTOMOBİLİN TAKLA ATMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ HAFİF YARALANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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