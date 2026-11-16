Bir ay boyunca haber alınamayan adamın cenazesi evden oksijenle çıkarıldı

Olayın tespit edildiği adres

Burdur merkez Karasenir Mahallesi Kınacı Sokak'ta bulunan bir evde, gece saatlerinde yakınları tarafından ağır koku fark edildi. Yakınları, yaklaşık bir aydır haber alınamayan 56 yaşındaki Aytuç Saltık'ın durumunu kontrol etmek için evine gitti. Kapıyı çalmalarına rağmen cevap alınmayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Ekiplerin müdahalesi:

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık ekipleri, Aytuç Saltık'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. İlk incelemelerde Saltık'ın yaklaşık bir ay önce hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendirildi.

Cenazenin çıkarılması ve ardından yapılanlar:

Evde oluşan ağır koku nedeniyle ekipler, cenazeyi evden çıkarmak için oksijen maskesi ve tüpü kullanarak müdahale etti. Aytuç Saltık'ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

BURDUR'DA YAKLAŞIK 1 AY ÖNCE HAYATINI KAYBETTİĞİ DEĞERLENDİRİLEN 56 YAŞINDAKİ ADAMIN CENAZESİ, EVDE OLUŞAN AĞIR KOKU NEDENİYLE EKİPLER TARAFINDAN OKSİJEN MASKESİ VE TÜPÜ KULLANILARAK ÇIKARILDI.