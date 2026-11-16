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Sarıgül ailesine yönelik operasyonda 15 şüpheli adliyeye çıkarıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasında gözaltına alınan 15 şüpheli, işlemlerinin ardından Çağlayan Adalet Sarayı'na sevk edildi; iki kişi aranıyor.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 11:35

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Sarıgül ailesine yönelik operasyonda 15 şüpheli adliyeye çıkarıldı

sarıgül ailesine yönelik soruşturma: adliyeye sevk işlemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

operasyon ve yöneltilen suçlamalar:

Soruşturmada toplam 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi; operasyonlarda 15 şüpheli yakalandı. Savcılığın yönelttiği iddialar arasında suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve rüşvet suçları bulunuyor.

adliyeye sevk edilenler ve durum:

Adliyeye sevk edilen şüphelilerin isimleri şu şekilde: Ahmet Tunç Akan, Sibel Aslanbaş, Arda Ali Can, Rıza Selim Demir, Hülya Turan, Meltem Ülgez, Elif Gülhan Eskicioğlu, Gamze Kılınç Büyük, Alper Gündüz, Ramazan Elmas, Burak Çelebi, Mustafa Körpe, Yılmaz Güney, Remzi Onuk ve Emin Eres.

Listede yer alan Gamze Kılınç Büyük'ün 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Yeniden Refah Partisi Ankara Yenimahalle Belediye Başkan Adayı olduğu ve halen parti yönetiminde görev yaptığı kaydedildi.

Hakkında gözaltı kararı bulunan Ç.K. ve H.M. isimli iki şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Soruşturmanın sonraki safhasında savcılık ve emniyetin ek inceleme ve delil toplama faaliyetleri ile adliyede yapılacak işlemler, davanın yönünü belirleyecek.

Sarıgül ailesine yönelik soruşturmada gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi

Sarıgül ailesine yönelik soruşturmada gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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